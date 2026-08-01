Iván Cepeda se pronunció tras atentado en Cúcuta y rumores de desmanes por posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

Terror en Cúcuta, luego de que esta madrugada de sábado, 1 de agosto, fuera atacado con explosivos el comando de Policía de Norte de Santander, dejando 12 uniformados y tres civiles heridos.

En medio del ataque terrorista en esa ciudad, un carro bomba fue activado, generado terror entre los ciudadanos y cuantiosos daños materiales.

Terror en Cúcuta: imágenes del ataque con explosivos contra el comando de Policía de Norte de Santander

Ese hecho en Cúcuta ocurre a pocos días de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali.

Precisamente, este mismo sábado, 1 de agosto, el senador y excandidato presidencial, Iván Cepeda, se pronunció a través de su cuenta en X.

El congresista del Pacto Histórico le salió al paso a los rumores sobre los desmanes que se podrían presentar en algunas regiones del país, a propósito de la posesión de De La Espriella.

Alcalde Alejandro Eder advierte a quienes protesten en Cali en medio de la posesión de Abelardo De La Espriella

“Por encima de cualquier diferencia política, de cualquier controversia o confrontación pública, siempre debe prevalecer el respeto por la vida y la seguridad de las personas. Condeno de manera enfática atentados o planes terroristas dirigidos contra la población, la Fuerza Pública, actos políticos de la oposición o el acto de posesión de Abelardo De La Espriella”, dijo Cepeda en X.

Y concluyó en su escrito en X: “La violencia nunca es un instrumento justificable de la acción política ni un camino para dirimir las diferencias en una democracia. Confío en que la investigación adelantada por las autoridades permita esclarecer plenamente estos hechos, identificar a todos los responsables y garantizar que sean llevados ante la justicia, en estricto cumplimiento de la ley”.

Quien también se pronunció esta mañana de sábado, luego del atentado terrorista en la capital de Norte de Santander, fue el presidente electo, Abelardo De La Espriella.

“Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia”, empezó diciendo De La Espriella en X.

Acto seguido, De La Espriella advirtió que hechos como el ocurrido en Cúcuta, no intimidarán, ni doblegarán, a los colombianos.

“El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad. Los responsables deberán ser identificados, capturados y llevados ante la justicia con todo el peso de la ley. A nuestros héroes de la Fuerza Pública: no están solos. Colombia y el tigre los respalda.¡Firme por la Patria!“, recalcó el presidente electo.