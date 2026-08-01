SEMANA: ¿Cómo ha sido ese proceso suyo y de su familia tras la pérdida del exvicepresidente Germán Vargas Lleras?

Enrique Vargas Lleras: No es un tema fácil. No han pasado ni siquiera tres meses, pero hay responsabilidades que no se pueden abandonar y hay que continuar con la vida, las responsabilidades personales y profesionales. Lo importante es tener presente a Germán en el ideario, las responsabilidades y los legados que él nos dejó. Trataremos de interpretar lo mejor posible dentro de Cambio Radical y la bancada esos mensajes que él tanto sembró.

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SEMANA: El exvicepresidente publicaba columnas en las que analizaba la situación del país. ¿Lo que él vaticinaba se hizo realidad?

E.V.: Parcialmente, sí. Germán lo advirtió. Hubo una columna llamada ‘A cuchillo en Palacio’ y eso es lo que estamos viendo; ese es el cierre del gobierno de Petro, unos y otros acusándose, cada uno desenmascarándose, como quedó evidenciado con las entrevistas que ha dado Angie Rodríguez, quien ahora pide protección al nuevo gobierno. Germán había denunciado cómo unos y otros se sacarían los ojos, cómo las hermanas Guerrero han abusado del poder desde la Casa de Nariño, desde la Aeronáutica Civil, el Sena o cualquier instancia, tratando de tomarse el poder, los contratos, las designaciones y nominaciones. Esto es una vergüenza. Esto se lo están robando a pedazos.

Enrique Vargas aseguró que el legado de Germán Vargas Lleras seguirá orientando las decisiones políticas de Cambio Radical y de su bancada en el Congreso. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

SEMANA: ¿Qué lectura haría Vargas Lleras al ver este cierre de gobierno?

E.V.: Una vergüenza. Germán fue un hombre institucional, respetuoso del Estado de derecho, de la figura del presidente. Petro logró acabar con la institucionalidad, logró degradar la Casa de Nariño y lo que eso representa a lo más bajo. Esa es la razón por la que el presidente Abelardo De La Espriella quiere despachar desde el Palacio de San Carlos y desde las regiones: para no parecerse en nada a lo que Petro nos ha dejado. Petro arrasó con la figura presidencial, con la institucionalidad y el respeto a la figura del presidente. Logró, como buen guerrillero, arrasar con todo. Su legado es lo más bajo que hay y lo más miserable por Colombia. La izquierda latinoamericana y la colombiana deben cobrarle lo que hizo este cuatrienio.

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SEMANA: Tuvo confrontaciones con el presidente e interpuso repetidas demandas contra Petro; incluso él lo contrademandó. ¿Cómo termina su relación jurídica con el presidente?

E.V.: Ni como guerrillero, ni como alcalde, ni como presidente, ni como nada. Yo, con ese tipejo, a distancia. Él me ha calumniado reiteradamente. Encontró en Enrique Vargas y en Germán Vargas una forma de calumniar. Por eso, tanto Germán como yo hicimos varias demandas contra el presidente, todas exitosas. El Consejo de Estado siempre nos dio la razón por las denuncias. Él me calumnió diciendo que había escondido la facturación en la Nueva EPS. Por eso, el Consejo de Estado, en reiteradas ocasiones, le pidió rectificación al presidente. No he visto una rectificación de él porque sus rectificaciones son como un pañuelo lleno de mocos que no sirve sino para botar a la basura. Los fallos del Consejo de Estado los guardo en mi despacho y es lo que me da la capacidad de refutar a Petro. Lo que a mí me duele es que arrasó con la salud en Colombia, como todos los gobiernos de la izquierda latinoamericana. Ya sabemos de lo que son capaces de hacer desde la dirección de un Estado para jamás repetir un inmundo de esos.

Enrique Vargas afirmó que la Nueva EPS estaba en equilibrio antes de las intervenciones del Gobierno y cuestionó el manejo actual de la entidad. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

SEMANA: Usted conoció cómo estaba la Nueva EPS antes del Gobierno Petro. Ahora, no sabemos sobre sus estados financieros certeros y hay millones de facturas represadas. ¿Cómo cierra la Nueva EPS este periodo?

E.V.: Hasta 2023, Nueva EPS tenía casi 12 millones de usuarios y estaba en equilibrio. La entidad presentaba una normalidad normativa de gran satisfacción, daba una prestación del servicio y distribución de medicamentos adecuada y la entidad presentaba una normalidad operativa de gran satisfacción. En contraste, este Gobierno lleva siete interventores, han feriado las territoriales de la Nueva EPS, no hay estados financieros. Mandaron unos informes maquillados que ni siquiera fueron firmados por la revisoría fiscal de la compañía para cumplir con un fallo de tutela que les ordenó el contencioso administrativo. No sabemos en qué estado van a entregar eso.

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SEMANA: Cambio Radical fue clave para la segunda vuelta con su respaldo a Abelardo De La Espriella. ¿Cómo ve el inicio del Gobierno?

E.V.: Cuando uno ve los nombramientos que ha hecho el doctor De La Espriella, hay personas con méritos, muy diferente a lo que nos mostró Petro. Todos me han parecido grandes nombramientos comparados con lo que hemos tenido en este cuatrienio. Petro calculó de forma milimétrica la desarticulación de las Fuerzas Armadas colombianas porque se dedicó a sacar de la línea de mando a los grandes generales y coroneles y desarticularlas para aniquilarlas. Se van a necesitar más de 25 billones de pesos para poder continuar la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y las bandas delincuenciales porque Petro las acabó.

Enrique Vargas dijo que Cambio Radical se siente representado por las políticas del presidente electo Abelardo De La Espriella y valoró los nombramientos realizados hasta ahora. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

SEMANA: Su partido y otros fueron claves para que De La Espriella llegara a la presidencia. Sin embargo, no han sido partícipes en la conformación del nuevo Gobierno. ¿Cómo lee que se esté preparando una administración sin partidos?

E.V.: Nosotros, como partido, nos sentimos bien representados con las políticas y programas del presidente Abelardo De La Espriella. Los perfiles que hasta el momento nos han presentado nos han parecido adecuados. Sentimos que vamos en el camino correcto. Uno de los temas que más me preocupa que dejan al nuevo Gobierno es el de la deuda pública; hoy las autoridades nos dicen que el endeudamiento que nos deja este Gobierno no se ha visto antes: más del 60 por ciento del PIB del país. Este es un país que dejan arruinado para gastarse la plata en corrupción, contratos de última hora e innecesarios. Esto es inaudito. Yo sí comparto, plenamente, lo que ha señalado el señor presidente, de que al país hay que someterlo a una auditoría forense a partir del 7 de agosto porque esto no se puede dejar impune. Hay que meterle una auditoría internacional para que la Fiscalía se mueva.

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SEMANA: ¿Cambio Radical está dividido?

E.V.: No creo que esté dividido. El partido se presentó en unas condiciones muy complicadas en el mes de marzo a las elecciones parlamentarias, logró mantener una representación en el Senado y otra en la Cámara, lo que le da una bancada de cerca de 19 parlamentarios que tienen una misión que cumplir en el Congreso que se instaló el 20 de julio. La semana entrante vamos a presentar una agenda legislativa muy ambiciosa; estaremos radicando proyectos muy importantes para el país. Hay que entender que hay algunas dignidades en la dinámica parlamentaria para presidir algunas comisiones, para orientar otras, y eso genera algún tipo de tensiones, pero eso no quiere decir que el partido esté dividido. Son tensiones que espero sean superadas prontamente para dedicarnos a la labor que debemos cumplir de avanzar en la agenda legislativa.

Enrique Vargas señaló que mantiene una relación de respeto con Fuad Char y confirmó que Cambio Radical convocará una convención nacional para definir su nueva dirección política. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

SEMANA: ¿Las nuevas figuras entienden lo que significó Vargas Lleras para la política de Colombia? ¿O aún hace falta alinear a algunos militantes?

E.V.: Los senadores y representantes han tenido un gran respeto por Germán Vargas; entienden perfectamente cuál ha sido su legado y cuáles fueron sus legados en infraestructura, vivienda, salud y justicia. Vamos a llevar una agenda legislativa muy ambiciosa que liderarán desde sus diferentes comisiones para que sea la mejor forma de rendirle un homenaje a Germán Vargas.

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SEMANA: Cambio Radical ha sido un partido liderado por las familias Char y Vargas Lleras. Ustedes compartieron esa dirección en los meses recientes, ¿qué pasará ahora?

E.V.: Tengo un profundo respeto por el doctor Fuad Char, con quien tengo una gran relación de mucho tiempo atrás. Él es un hombre institucional y respetuoso. Con él hemos acordado convocar a una gran convención nacional, que seguramente se hará finalizando el año o comenzando el año entrante. Allí se va a elegir una dirección política, ojalá plural, que represente todas las bases del partido, toda clase de expresiones que tiene el partido. Con don Fuad hemos acordado que se hará esa convención. No tengo ningún fuego cruzado ni con don Fuad ni con la Casa Char, solo tengo aprecio y respeto por él y por Álex Char, quien ha hecho el gran milagro en la transformación de Barranquilla.