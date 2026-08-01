La primera dama, Verónica Alcocer, y sus amigos catalanes convirtieron al Gobierno Petro en un millonario botín, según se desprende de grabaciones en poder de SEMANA en las que se escucha a la colomboespañola Eva Ferrer Galcerán haciendo graves señalamientos contra Alcocer y su círculo más cercano.

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SEMANA publica el contenido de los audios por el interés público que tiene la información. Ferrer habla de una “banda de criminales”, testaferros, recursos públicos desaparecidos y embolatados, bolsas repletas de dinero, despilfarro, el costoso estilo de vida de Alcocer y menciona nombres de funcionarios presuntamente comprometidos.

Ferrer se convirtió en la mano derecha de Alcocer desde 2021, cuando dirigió el proyecto de marca personal de la esposa de Gustavo Petro durante la campaña presidencial. En septiembre de 2022, semanas después de la posesión de Petro, y tras ser nacionalizada colombiana en tiempo récord, Ferrer aterrizó en el Gobierno como consejera presidencial para la niñez y después, en enero de 2023, fue nombrada consejera para la reconciliación.

Ella permaneció en el Gobierno hasta su ruptura con la primera dama, en septiembre de 2023. En julio de 2025 se publicó su hoja de vida para ser nombrada asesora del Dapre, algo que fue interpretado por muchos como una tregua entre la catalana y Alcocer, pero este medio conoció que fue un rol alejado de Palacio y que renunció poco después de su nombramiento.

Según la exconsejera Eva Ferrer, Verónica Alcocer, primera dama del presidente Gustavo Petro, tiene un modo de vida que cuesta 50.000 euros mensuales. Foto: Alejandro Bernal - stock.adobe.com/suministrada a semana API/Presidencia.

El polémico círculo catalán que se abrió paso en el círculo más próximo de Petro también es integrado por Xavier Vendrell, exterrorista español y asesor de Petro que se hizo visible en los ‘petrovideos’, y por Manel Grau, empresario y compañero recurrente en los viajes de la primera dama.

Ferrer ha sido testigo de excepción y lo ha visto todo por dentro desde la competencia electoral en 2022. En un primer audio se le escucha reclamando dineros que, supuestamente, le deben desde la campaña presidencial y que no le han pagado, aun habiendo estado en el Gobierno. La española se oye molesta y lanza una frase demoledora sobre una millonaria suma en moneda extranjera que, según ella, fue entregada por Manel Grau a la primera dama, Verónica Alcocer.

“A Verónica le dieron 2 millones de euros en campaña (unos 7.100 millones de pesos a precio de hoy), Manel se los dio. Es que yo lo sé”, dice en las grabaciones. En su reclamo, Ferrer asegura: “Y el dinero les gusta pa ellos”. Además, habla de que ha recibido intimidaciones y se queja de que no entiende cómo no le han saldado la deuda.

“Yo sé que con otra persona, en España, cuando me han llegado aquí… Con matones, ¿vale? (...) La pregunta es eso. ¿Cómo habéis dejado que esto se alargue tanto teniendo el dinero?”, manifiesta.

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En la grabación, la catalana asegura saber a cuánto ascienden los gastos mensuales de la primera dama. “El modo de vivir de la señora. (...) El gasto de la señora es de 50.000 euros mensuales”, dice. Esa cifra equivale hoy a 183,2 millones de pesos.

Ferrer habla de pagos por reuniones: “Y que ganan pico por cada reunión que tenía. A mí me dijeron que cobraban 50.000 euros”.

Sobre el modo de vida de Verónica Alcocer, que incluso ha sido objeto de escrutinio por parte de la prensa internacional, Ferrer asevera: “Le gusta viajar, le gusta tocar dinero, le gusta tener una cohorte alrededor que le hagan la ola”. E incluso habla de Alcocer como una persona insoportable.

Verónica Alcocer y Gustavo Petro. Foto: NurPhoto via AFP

Según la española, quien debe lidiar con la primera dama es el mismo Grau, polémico empresario catalán que recientemente fue noticia por ser visto con Alcocer en Estocolmo, país en el que ella se encontraba cuando fue incluida por Estados Unidos en la Lista Clinton en octubre de 2025.

“Manel… este también me dijo: ‘Bueno, qué sueldo’. Y luego, pensando, le digo: ‘Es que no hay dinero que pague aguantar a Verónica’. ¿Esta señora? ¿Aguantar a esa señora? Dios. No hay dinero que aguante a esa señora. Yo le digo, ojalá… Yo siempre le he dicho a Manel: ‘Ojalá estén saliendo mil negocios y ganéis mucha pasta, porque te lo mereces todo’. La tía es un (uff)... Un ratito, estupendo, pero…”, se escucha en las grabaciones.

Eva Ferrer también hace un recuento de las entidades que Verónica Alcocer tendría bajo su influencia y poder. “¿La señora cuántos puestos tiene en Ecopetrol?”, se pregunta la catalana en las grabaciones. Además, se le escucha decir que la primera dama también controla el Banco Agrario y la Dian.

A propósito de Ecopetrol, las grabaciones revelan lo que Ferrer piensa de Ricardo Roa, presidente de la estatal petrolera hasta el pasado 30 de julio, y la influencia de la primera dama en la empresa más importante del país.

“Él (en referencia a Roa) se ha equivocado, lo mismo que le ha pasado a Leyva. Es gente que no supo decir no. Si no sabes decir no… Todo el mundo te la mete, todo el mundo te la mete. Tú te vas chupando ahí, jodido y tal. Lo que hice yo, que todo el mundo me decía: ‘Estás loca, estás loca’. Le dije el otro día a Vendrell: ‘¿Cómo le haces tú eso a un amigo? ¿Un amigo? Un amigo no te pone de firmona’, ¿vale? Todo lo que han hecho con Roa…”, se le escucha decir a Ferrer en las grabaciones.

Ella explica cómo surgió la llave entre Alcocer y Roa, que viene desde la campaña de 2022, de la que el expresidente de Ecopetrol fue gerente. Además, afirma que un favor a la esposa de Petro fue lo que lo llevó a dicho cargo.

Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, le habría dado una tarjeta a Verónica Alcocer a cambio del puesto de gerente de la campaña de Gustavo Petro Foto: Esteban Vega La Rotta

“Te pide el amigo, te pide el no sé quién, te pide el señor, te pide… Puta, tío. (...) Él se ganó el puesto… El primer puesto de gerente se lo ganó dándole una tarjeta a Verónica”, dice Ferrer, quien recalca que el objetivo era “tener contenta a la señora”.

El testimonio de Ferrer es tan comprometedor que incluso menciona que la primera dama tiene “testaferros” y recuerda haber sido amenazada.

“Verónica tiene de testaferros a varios primos. El que me amenazó a mí es el testaferro del primo. Le dije: ‘No, que yo lo prefiero en un…’. ¿No te expliqué? Le ofrecieron una notaría a una conocida mía que había dado información para joderme. (...) Una mafia. Son criminales. Una banda de criminales. Es una banda de criminales”, manifiesta la española.

La nacionalizada colombiana menciona en las grabaciones a un italiano, a quien relaciona con uno de los catalanes.

“Yo a Manel le he estado sacando información todo el día. Entonces, ya sé quién es el testaferro de Manel. El italiano. Claro, ¿tú qué crees? Del italiano depende él de todo”, se escucha en el registro.

Y habla sobre dineros provenientes del supuesto testaferro: “(...) Que el italiano te haga un préstamo como… Te lo paga y le haces un préstamo que nunca le devuelves”.

La plata que la catalana asegura que le deben no ha sido saldada y señala a Alcocer de no cumplir con sus compromisos: “Es lo que le decía yo. Ella (Verónica) no paga. Ya te lo cuento yo”.

Manel Grau, empresario catalán, sería quien, a cambio de un sueldo, acompaña de cerca a la primera dama, que actualmente reside en el exterior. Foto: Suministrado a SEMANA/API.

“Verónica dijo: ‘Eva, oye, no he cobrado. Ya lo arreglaremos’. ¿Vale?”, se queja Ferrer en los audios, haciendo referencia a que, tras casi todo el periodo presidencial, aún no pagan lo que le deben.

Aunque fue tan activa en la campaña, Verónica Alcocer ha vivido por fuera del país durante la mayor parte del gobierno, y el presidente Petro anunció hace apenas unos meses que ya no eran pareja. Sin embargo, Alcocer ha seguido apareciendo en algunos eventos públicos todavía con el título de primera dama y gozando de los beneficios que trae consigo dicha posición. Actualmente, según Petro, se están divorciando.

Cajas y bolsas de dinero

Uno de los apartes más impactantes de los audios de Eva Ferrer, en poder de SEMANA, habla de millonarias sumas de dinero, en bolsas y cajas, presuntamente en la Casa de Nariño.

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Allí aparece mencionada otra protagonista: la contratista Carolina Plata, encargada de organizar eventos presidenciales, una de las personas de mayor confianza de Alcocer desde la campaña y esposa de Danilo Romero, compadre de Petro y controvertido contratista de PDVSA. Romero es un empresario colombiano del sector de los hidrocarburos.

A Ferrer se la escucha diciendo: “Dinero en cajas y bolsas, de ella (presuntamente en referencia a Verónica) y Carolina Plata. O sea, nunca he visto la caja, pero yo sé que la han visto porque hay una amiga que estuvo viviendo con ellos. Dice: ‘Eva, ahí entraban bolsas’. Pues las cajas están llenas”.

Al hacer un recuento de lo que sabe, a propósito de los recursos que le estarían debiendo desde la campaña, Ferrer se habla a sí misma: “Tú me dices: ‘Eva, ¿qué quieres?’. Dinero”.

En las grabaciones, Eva Ferrer describe a la primera dama, Verónica Alcocer, quien fue su amiga íntima, como una persona insoportable para su círculo cercano. Foto: Suministrada a Semana/API.

En los audios, la catalana vuelve a mencionar a Carolina Plata en otro aparte, en el que recuerda que el dinero que ella (Eva Ferrer) prestó para la posesión y que intentó que le devolvieran, ya estando en el Gobierno, terminó siendo usado para tapar el escándalo que se armó por las compras que se hicieron para las casas privadas al inicio del Gobierno Petro. En ese entonces, se denunció un despilfarro en artículos de lujo, incluyendo plumones millonarios. La Casa de Nariño explicó en ese momento que, entre los gastos, se incluyeron compras para los empleados domésticos.

“Y luego, el dinero que era para lo mío, de la posesión, se lo pagaron a… Para… Lo usamos para la cagada de Carolina Plata con el tema de la ropa de la casa. Entonces yo me quedé jodida. La inexperiencia de los otros me la tuve que comer yo”, se queja la catalana.

La española asegura que ese dinero se lo pidió a “Lizcano”, en referencia a Mauricio Lizcano, entonces director del Dapre. Luego queda en evidencia otro episodio que dejaría ver con claridad cómo manejaba la plata la primera dama y su círculo.

“Yo tuve que llamar a una fundación para que pagaran el viaje de Verónica a Noruega, ¿vale? Entonces, claro, yo me quedé sin cartuchos. Pero que lo sepáis, que lo sepáis”, dice. Y añade que el presupuesto del viaje de Alcocer fue “mal dirigido” por ella, pues requirió recursos “extra” que debió conseguir por fuera del Gobierno, pese a que la entonces esposa del presidente viajó como embajadora en misión especial.

Verónica Alcocer. Foto: Suministrada a SEMANA/API

Plata desaparecida

Entre septiembre de 2022 y noviembre de 2023, la colomboespañola ocupó consejerías en la Presidencia de la República, dependencias con presupuesto y funcionarios, diseñadas para asesorar al presidente y coordinar políticas públicas entre las entidades.

En varios apartes de las grabaciones, Eva Ferrer deja al descubierto el cuestionable manejo de los dineros en una de las consejerías.

“Sabemos que de la Consejería han desaparecido $1.000 millones. En cash (efectivo). (...) ¿Quién los tiene? ¿Dónde están?”, se pregunta Ferrer en las grabaciones.

En ese mismo audio, la exfuncionaria del Gobierno Petro habla incluso de cobros por nombramientos y operaciones, así como proyectos en los que se habrían robado la plata.

“Los proyectos que han hecho en la Consejería son chimbos. O sea, hay pagos y esto. Cobran de los puestos que han colocado… Cobran como los tres cerditos. Y que cobran de las operaciones grandes”, dice en los audios.

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En otra de las grabaciones, Ferrer habla del posible uso que se le dio al dinero que desapareció de la Consejería: “Salieron $1.000 millones para hacer unos anuncios. Sabemos que han salido muchos millones para pagar las bodegas de… tal”.

Y también da pistas de los posibles proyectos desde donde se habrían extraviado los recursos de la dependencia de la Casa de Nariño, reiterando que fueron utilizados para hacer publicidad.

“Que sacaron de la Consejería por proyectos, o sea, lo de las cocinas y todo esto con la fundación, sacaron allá un montón de dinero. Sacamos que se han desaparecido $1.000 millones, que parece que hicieron dos comerciales con gente de la casa, y esos son 350.000 euros”, confiesa la nacionalizada colombiana.

Tras la salida de Ferrer de la Consejería para la Reconciliación, se nombró en su lugar a Álvaro González Hollman, hijo de Georgina Hollman, amiga y guía espiritual de la primera dama, lo que implica que Alcocer habría seguido ejerciendo control sobre dicha dependencia.

Xavier Vendrell, parte del círculo de los catalanes, habría hablado con Ferrer sobre las presiones contra el presidente de Ecopetrol. Foto: Archivo particular

Plata para bodegas y movilizaciones

Desde 2018 se relacionaron las campañas presidenciales de Petro con grupos de activistas digitales pagados y cuentas fantasma en redes sociales diseñadas para atacar y desprestigiar a los contradictores. Aunque el petrismo siempre lo ha negado, Ferrer revela en las grabaciones cómo se han financiado esas operaciones digitales.

La española referencia la coordinación de las llamadas “bodegas” y hasta movilizaciones, una de las herramientas de Petro para demostrar poder en las calles.

Según Ferrer, fue Grau quien hizo los pagos. Según se escucha en las grabaciones, se acercan al millón de euros para las bodegas.

“Yo sé que Manel ha pagado asesores de ella (Verónica Alcocer), estudios de opinión de ella. Ha pagado las bodegas. (...) Digo, pago de bodegas. O sea, te hablo que a lo mejor ha pagado 700.000 euros en bodegas (unos 2.500 millones de pesos a precio de hoy), pago en movilizaciones, que a lo mejor eso sí queda por contratos y tal”, dice la catalana.

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En otro fragmento lo reafirma: “Sabemos que Manel ha pagado a los asesores de Verónica, los estudios de opinión, las bodegas…”.

En lo que le adeudan, la española menciona a Fady Flórez, estilista de la primera dama que ha causado polémica por ser financiado con recursos públicos, y al fotógrafo Mauricio Vélez, que forma parte del círculo cercano de Alcocer e incluso se le ha visto acompañándola en múltiples viajes internacionales.

Según Ferrer, Flórez, quien actualmente gana honorarios por 10 millones de pesos por asesoría de imagen y coordinación del equipo de protocolo, le debía plata a ella desde la campaña. Sin embargo, según los audios, Flórez no estaba dispuesto a pagarle a ella porque a él también le adeudaban dineros por su trabajo en la contienda electoral.

Verónica Alcocer habría incumplido pagos y promesas a dos de sus fichas cercanas: el estilista Fady Flórez y el fotógrafo Mauricio Vélez. Foto: Suministrada a SEMANA/API/cuenta de Instagram FadyFlorez.

De acuerdo con lo que se escucha en los audios, la deuda de Flórez fue saldada en el gobierno. “Bueno, nos pagaron lo de Fady. (...) Fady no me quería pagar a mí porque decía que la campaña le debía”, dice la colomboespañola.

Ante la falta de pagos, Ferrer le habría dicho al estilista que su deuda la tratara directamente con Alcocer: “A Fady le dije: ‘Quien está cada día peinándola eres tú’”.

Por otro lado, también se habla del fotógrafo Mauricio Vélez, quien recibe honorarios mensuales por 25 millones de pesos en la Presidencia. A él, según las grabaciones, se le habría prometido un proyecto editorial con el Gobierno, y no le habrían cumplido.

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“Se lo puedes decir también. ‘Eva ha tenido en casa que aguantarse la bronca de Mauricio, reclamándole los libros, porque la señora (Verónica Alcocer) se había comprometido a 30.000 libros’. Lo que Eva se ha tenido que comer…”, expresa la exfuncionaria.

Finalmente, en las grabaciones, Ferrer habla sobre cómo buscaría negociar el pago de lo que se le adeuda: “Ellos irán a la baja porque son catalanes. Nosotros nos movemos en donde estamos porque ya hemos bajado. (...) Podemos irnos por… ‘Nosotros empezamos aquí, Eva quiso ser justa y se puso aquí’”.

Mauricio Vélez. Foto: Cuenta de Instagram Velzmauricio.

En los audios no se escucha la versión de una opositora ni de una extraña al círculo más cercano de Verónica Alcocer. Quien habla fue su amiga personal y la mujer que construyó la imagen de la actual primera dama durante la campaña.

No es la primera vez que Alcocer es salpicada en presuntos hechos de corrupción. Nicolás Petro, hijo del presidente, en 2023, le dijo a la Fiscalía que la primera dama estaba relacionada con “coimas”, “contratos” y “burocracia”. Aunque él se comprometió a colaborar con la Fiscalía, esto nunca ocurrió. Igualmente, el fallecido general (r) Ricardo Díaz, quien fue viceministro de Defensa del Gobierno Petro, también vinculó a Alcocer con supuestos intereses en una negociación de aeronaves.

La Fiscalía tendrá que investigar estos graves hechos que narra Eva Ferrer, una de las personas más cercanas al Gobierno Petro desde la campaña.