Diario ‘Expressen’ revela video de Verónica Alcocer de compras en Estocolmo, junto al polémico empresario catalán Manuel Grau

El diario sueco había revelado algunos detalles de la aparición de la primera dama en Europa.

Juan David Cardozo Maglioni

Editor en Semana

25 de noviembre de 2025, 4:38 p. m.
Verónica Alcocer junto a Manuel Grau
Verónica Alcocer junto a Manuel Grau. | Foto: EXPRESSEN x/@Expressen

Tras su inclusión en la lista Clinton, el diario Expressen, con sede en Estocolmo, había publicado algunos detalles de lo que sería una estadía de lujos de la primera dama, Verónica Alcocer, junto a “millonarios relojeros” y otras personalidades.

En nuevo artículo publicado por el medio de comunicación, publicaron un video en el que se puede ver a Verónica Alcocer junto al polémico empresario colombo catalán, Manuel Grau Pujadas, al salir de compras en una calle de Estocolmo.

El periodista de Expressen se acerca a la primera dama para solicitar una entrevista, a lo que se adelanta Grau Pujadas y dice: “No, no lo creo”.

Al ser consultada por la razón de la respuesta, Verónica asegura que no habla inglés, mientras Manuel Grau intenta despejar la cámara del fotógrafo para evitar que le tomen fotos a la primera dama.

Según la publicación del diario sueco, Alcocer decide continuar con su camino junto al empresario catalán.

Contexto: Verónica Alcocer y su vida de rica en Suecia: revelan el listado de personalidades con los que se ha codeado

Cabe recordar que, según información recopilada por la prensa en Colombia, el empresario Grau Pujadas tiene, desde hace un tiempo, relaciones cercanas con el presidente Gustavo Petro.

El exasesor de Gustavo Petro habría tenido algunos negocios en compañías inmobiliarias y turísticas en España y desde 2012 con varias empresas en Colombia.

Manuel Grau recibió la ciudadanía colombiana en noviembre de 2022 mediante una orden presidencial, sin tener la obligación de cumplir los requisitos legales básicos, según reportó Expressen.

El diario contó que el polémico empresario, que estaba acompañando a Verónica en las calles de Estocolmo, habría hecho parte de las delegaciones que han acompañado a la primera dama en algunos de los viajes representativos de Colombia.

Entre otros periplos, Manuel Grau habría acompañado a Alcocer al Vaticano, para una audiencia privada con el papa Francisco.

Verónica Alcocer junto a Manuel Grau
Verónica Alcocer junto a Manuel Grau en Suecia. | Foto: EXPRESSEN/ X@Expressen

Expressen igualmente informó sobre la participación de Verónica Alcocer en una celebración realizada en Estocolmo, donde estuvo acompañada por la empresaria Sofia Strand y por Kishti Tomita, antigua integrante del jurado del programa televisivo Idol.

Asimismo, se destaca la relación cercana que mantiene Alcocer con Jonathan Rex, quien funge como presidente de la junta directiva de Hatt et Söner; anteriormente fue general electoral del partido político Folklistan, creado por Jan Emanuel y Sara Skyttedal.

En la polémica publicación anterior, el periódico sueco también informó que “la esposa del presidente, Verónica Alcocer, apareció sin previo aviso en 2024 en la vigilia electoral de Folklistan, en Estocolmo. El general electoral de Folklistan era entonces Jonathan Rex, a quien Alcocer conoció en Estocolmo”.

En campaña, Verónica Alcocer sí se reunió con Papá Pitufo, según revela César Valencia.
Verónica Alcocer está en la lista Clinton. | Foto: Mariano Vimos

El pasado 20 de noviembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que la primera dama, Verónica Alcocer, no ha podido volver al país y que el mantenimiento de su helicóptero fue suspendido, tras las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos.

En medio de la escalada de tensiones entre Petro y el presidente estadounidense, Donald Trump, en los últimos meses, Washington incluyó al mandatario colombiano, su esposa, su hijo mayor y al ministro de Interior en la lista Ofac, destinada a bloquear financieramente a grandes narcos, terroristas y dictadores.

