Publican carta en inglés escrita por El Chapo Guzmán y enviada a la presidenta de México

El narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán ha pedido nuevamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que interceda para su repatriación desde Estados Unidos, donde se encuentra cumpliendo una pena de prisión de más de 50 años desde 2019 por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

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Se trata de una de las varias cartas, hasta una decena, que ha venido enviando el que fuera líder del Cártel de Sinaloa en los últimos tiempos a Sheinbaum para lograr su vuelta a México. En esta última, firmada el 2 de junio, incide en que con ella espera poder ayudar al trabajo de su abogada, informa este viernes la prensa.

‘El Chapo’ solicita en esta misiva, escrita a manos en inglés, cumplir su condena en suelo mexicano y así poder recibir la visita de su familia.

Dos cartas mas de el Chapo Guzmán.



Insiste en lo mismo de antes, aunque esta vez refiere a la presidenta Claudia Sheinbuam y acusa al Gobierno de México de cometer todos los crímenes que se le imputan en el pasado. pic.twitter.com/mZo5Yp3MSC — Arturo Ángel (@arturoangel20) June 12, 2026

Actualmente, El Chapo se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Florence, en Colorado, conocida como la ‘Alcatraz de la Montañas Rocosas’.

Como ha venido siendo habitual en otros escritos, ‘El Chapo’ se ha quejado de sus condiciones en prisión, se encuentra en aislamiento sin tener contacto siquiera con otros reclusos, y ha insistido en que no tuvo un juicio justo y que ha sido el Estado mexicano el responsable de la violencia que generó el crimen organizado.

“El gobierno mexicano causó todos los asesinatos y yo fui declarado culpable al tratar de proteger mi vida y a mi familia en México”, escribió.

Joaquín 'El Chapo' Guzmán Foto: afp

Cabe resaltar que el pasado 26 de mayo, fuerzas mexicanas capturaron en un operativo a un sobrino del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, según informó la secretaría de Seguridad.

Identificado como Isai “N”, fue detenido en el estado fronterizo de Sonora y es requerido por la justicia de Estados Unidos.

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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, detalló en X que el detenido es “sobrino de ‘El Chapo’”, quien fuera jefe del poderoso cartel de Sinaloa que cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

La prensa mexicana identifica al detenido como Isai Martínez Zepeda, de quien hay reportes de que había sido capturado anteriormente, en junio de 2008, en posesión de armas de gran calibre.

En Nogales, Sonora, fue detenido Isai “N”, sobrino de “El Chapo”, quien cuenta con orden de extradición. Foto: Tomada de X

El veterano capo Ismael “El Mayo” Zambada, que fue socio del “Chapo” en el liderazgo del cartel, también se encuentra encarcelado en Estados Unidos a la espera de juicio.

Fue capturado en julio de 2024 en un aeropuerto de El Paso, Texas, a donde llegó en avión privado supuestamente engañado por Joaquín hijo.

Tras denunciar una traición, las facciones afines a Zambada, denominadas por la prensa como “la mayiza”, se enfrascaron en una pugna interna con los afines a los hijos de Guzmán, conocidos como “los chapitos”.

Con información de AFP y Europa Press*