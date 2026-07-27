El polémico comentario de Claudia Sheinbaum sobre la postura de Daniel Ortega y las elecciones en Nicaragua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha afirmado que “no volverá a haber elecciones” en el país que gobierna desde 2007, acusando a la oposición de querer enriquecerse a costa del sector público, y ha apuntado a “leyes” para solidificar su intención de impedir cualquier comicio.

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“Ya quisieron ellos (la oposición) agazapados, ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones”, dijo en el 47º aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista.

Prosiguiendo, el líder sandinista, que gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo, ha insistido en que “no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”.

Internacionales 🇳🇮, Daniel Ortega , quien lleva casi 20 años en el poder anunció durante un evento que no habrán elecciones en Nicaragua 🗳️ pic.twitter.com/LkLMVplVIt — We News (@wenewsec) July 20, 2026

“Y vamos a trabajar con las asambleas nacionales y con las organizaciones correspondientes”, ha adelantado, manifestando que “hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias”, en alusión a la oposición, para que “por mucha plata que les den los yanquis” no puedan alcanzar el Ejecutivo nicaragüense.

Consultada este lunes, 27 de julio, sobre la propuesta de Ortega, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que “cada país tiene su autodeterminación y decide cómo se organiza”.

“Hay otros presidentes que se han reelegido y que quieren reelegirse más veces (...) Europa tiene primeros ministros que se pueden reelegir, reelegir y reelegir, pues cada país decide”, aseguró la mandataria izquierdista.

Le preguntaron a la socialista Claudia Sheinbaum su opinión sobre la postura de Daniel Ortega de eliminar para siempre las elecciones en Nicaragua y respondió:

"Nosotros siempre respetamos la autodeterminación de los pueblos y todas las formas de democracia". pic.twitter.com/ZwE9Aa9BtG — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) July 27, 2026

Nicaragua debía ir elecciones generales en noviembre próximo, pero hace un año y medio una profunda reforma constitucional amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios tendrían que realizarse en noviembre de 2027.

Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

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La pareja presidencial considera esas movilizaciones como un “intento de golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos.

Nicaragua aplazó hasta septiembre la aprobación de una reforma constitucional para excluir de las elecciones a los partidos opositores, una medida que provocó amplio rechazo internacional.

Daniel Ortega Foto: AFP

La Asamblea Nacional y autoridades electorales -controladas por el gobierno- preparan las leyes solicitadas por el mandatario Daniel Ortega para que en los comicios no participen “vendepatrias” y “golpistas” al servicio de Estados Unidos, como suele referirse a sus adversarios.

“Concluido el proceso de consulta, la comisión especial elaborará el dictamen correspondiente para su presentación ante el plenario con el objetivo de aprobar la reforma constitucional en los primeros días” de septiembre, dijo Rosario Murillo a un medio estatal.