Revelan los audios de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello horas después del terremoto que azotó a Venezuela

Tras cumplirse un mes del doble terremoto que ocurrió en La Guaira, que ha dejado hasta el momento miles de muertos en Venezuela, el Gobierno encargado del país suramericano publicó varios audios de mensajería instantánea enviados por Delcy Rodríguez y otros altos mandos de la administración.

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Según los audios publicados en las redes sociales, las autoridades venezolanas no habrían estado preparadas para responder a la contingencia generada por el devastador terremoto que azotó al país.

“Mire, compañeros, revisen en la zona que son sísmicas porque yo pasé por todos los Palo Grande, los edificios están agrietados, otros están casi caídos, entonces hay que tener protocolo de evacuación de estos edificios, la gente no se puede quedar en ese edificio porque además vamos a esperar las réplicas”, dijo Delcy.

A un mes del doblete sísmico en Venezuela, reconstruimos las primeras 72 horas con documentos inéditos de los primeros minutos del hecho que sacudió a nuestro país. pic.twitter.com/qzqG3tXnbn — Ministerio de Comunicación e Información (@mippci_ven) July 26, 2026

“Tienen frente al Hotel Altamira Suite, en la primera avenida con primera, tres edificios colapsados y hay gente que está bajo los escombros, por favor, para que mandemos a protección civil”, aseguró más tarde la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El gobierno interino también publicó un audio de la respuesta del ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ante los terremotos, quien alertó sobre posibles réplicas que azotarían nuevamente el territorio venezolano.

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“Ingeniero, vamos a desplegarnos, vamos a chequear la gente que ayuda, calmar a la gente y esto debe tener, desafortunadamente uno tiene que decirlo, pero desafortunadamente esto debe tener réplica”, aseveró Cabello.

Según datos revelados por NTN24, el despliegue de ayuda del régimen fue mínimo, sobre todo en las primeras horas de la catástrofe.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela Foto: AP

Después de 48 horas, había sido desplegado el 12,8 % de los efectivos; posteriormente, la cifra llegó al 34,6 %. Solo ocho días después de la tragedia, el gobierno a cargo de Rodríguez desplegó el mayor número de efectivos para atender la catástrofe.

“Por lo pronto, nosotros hemos ordenado el sistema defensivo territorial que se ponga a disposición del sistema de protección civil y a la orden de los gobernadores”, dijo también el ministro de la Defensa, Gustavo González López.

El balance de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela subió a más de 5.500, mientras muchos venezolanos guardaron un minuto de silencio a las víctimas un mes después de la catástrofe.

Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP) Foto: Miguel Medina/Pool AFP via AP

La cifra de heridos se mantuvo en 16.740, según el boletín publicado en Telegram por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.