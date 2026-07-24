“Todavía no están listos”: Trump habló sobre las elecciones en Venezuela y elogió el negocio petrolero

Donald Trump volvió a poner a Venezuela en el centro de su discurso al referirse al panorama político y económico del país. Durante una declaración ante la prensa, el mandatario estadounidense afirmó que, en su concepto, el proceso para convocar elecciones todavía no estaría listo, aunque señaló que, a su juicio, se han registrado avances en otros frentes.

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“A lo largo de las elecciones en Venezuela, todavía no están listos, pero hay mucho progreso”, manifestó Trump al responder una pregunta sobre la situación del país sudamericano.

En su intervención también hizo referencia a la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, de quien dijo que “ha estado haciendo un fantástico trabajo”, antes de centrar su discurso en la actividad petrolera y el creciente interés de compañías energéticas por operar en Venezuela.

Según Trump, el flujo de recursos provenientes de la industria petrolera venezolana ha aumentado de manera significativa. Incluso afirmó que grandes empresas del sector siguen de cerca las oportunidades que ofrece el país.

“La cantidad de petróleo que viene de Venezuela ahora mismo, incluso antes de las grandes empresas, como Exxon; todas las grandes empresas están mirándolo; van allí. Es un territorio muy fértil”, expresó.

El mandatario también aseguró que parte de ese crudo está llegando a Estados Unidos para ser procesado en refinerías ubicadas en los estados de Texas y Luisiana.

“El dinero está siendo enviado y el petróleo está siendo enviado a Houston y a Louisiana para ser refinado”, afirmó.

#Atención El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Venezuela todavía no está "preparada" para celebrar elecciones. Sin embargo, aseguró que ha habido "avances" al respecto. #VocesySonidos pic.twitter.com/EkJ4MjLQJ5 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 24, 2026

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Las declaraciones se conocen en un momento en el que continúa el debate sobre el futuro político de Venezuela. En los últimos días, un grupo de 60 personalidades públicas solicitó a la Asamblea Nacional venezolana declarar la falta absoluta de la Presidencia, mientras persisten las discusiones sobre las condiciones necesarias para la convocatoria de un nuevo proceso electoral.

Aunque Trump aseguró que observa avances en el país, insistió en que las condiciones para unas elecciones aún no estarían completamente dadas, una afirmación que vuelve a poner el foco internacional sobre la evolución de la crisis política venezolana.