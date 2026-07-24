¿Reabren el consulado de Panamá en Montería? Esto dijo el presidente José Raúl Mulino

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, anunció que el consulado de ese país en Montería será reabierto luego de acoger la solicitud pública presentada por el presidente electo del país vecino, Abelardo De La Espriella.

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“Presidente De La Espriella, daré instrucciones para consulado en Montería. Lo reabriremos”, expresó a través de su cuenta de X.

La decisión del mandatario se produjo en respuesta a la petición de cooperación internacional formulada por el presidente electo Abelardo De La Espriella durante el empalme territorial celebrado en la capital cordobesa, con el propósito de impulsar la integración regional.

Presidente De la Espriella daré instrucciones para Consulado en Montería. Lo reabriremos. @ABDELAESPRIELLA — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) July 24, 2026

En esa ocasión, De La Espriella explicó que la iniciativa busca “fortalecer las relaciones comerciales, turísticas y de cooperación” entre ambos países.

Asimismo, informó que adelantará gestiones con Copa Airlines y el Gobierno de Panamá para reactivar la conexión aérea entre Montería y la Ciudad de Panamá.

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El anuncio sobre la reapertura del Consulado de Panamá en Montería fue destacado por el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, quien expresó su agradecimiento a ambos presidentes por hacer posible esta gestión que, según indicó, favorece al departamento.

El Consulado de Panamá en Montería dejó de operar no como consecuencia de un conflicto o de alguna sanción, sino debido a ajustes en la representación diplomática y a la escasa actividad que registraba, ya que prestaba sus servicios bajo la figura de consulado honorario con funcionamiento intermitente, según el diario La Razón.

Luego de la suspensión de sus actividades, diferentes actores del ámbito político y representantes del sector empresarial de Córdoba emprendieron una serie de acciones institucionales orientadas a obtener el reconocimiento y la reactivación oficial de esta oficina consular.

Abelardo de la Espriella y José Raúl Mulino acordaron previamente un plan de interconexión eléctrica y seguridad bilateral. Foto: API

El restablecimiento de este servicio evitará que la población cordobesa deba trasladarse a otras ciudades para adelantar diligencias de carácter migratorio y comercial.

De igual manera, favorecerá el fortalecimiento de la cooperación y de las relaciones históricas, económicas y culturales que, desde hace años, mantienen el departamento de Córdoba y la República de Panamá.