El excongresista Juan Carlos Losada presentó su renuncia al Partido Liberal después de 12 años de militancia y en medio de profundas diferencias con el expresidente César Gaviria, líder de esa colectividad.

“Quiero anunciar mi renuncia al Partido Liberal colombiano. Lo digo con tristeza porque por 12 años quise construir un partido que fuera verdaderamente socialdemócrata, que luchara por por las minorías, por las mujeres, por las comunidades étnicas, por la comunidad LGTBIQ, que defendiera la Constitución de 1991 y su carta de derechos”, expresó Losada.

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Losada integró la Cámara de Representantes y buscó llegar al Senado en las recientes elecciones legislativas, sin embargo, los votos no le alcanzaron para llegar a esa corporación y mantener un escaño en esa corporación.

El excongresista expresó que “desgraciadamente, durante la dirección de César Gaviria, el Partido Liberal ha retrocedido en esos propósitos y se ha convertido en un partido clientelista que favorece las estructuras políticas de Colombia y que se ha dedicado a convertirse en una máquina en favor de todo lo que está mal en la sociedad".

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Losada prometió que no dejará las ideas políticas liberales y anunció que buscará un partido que siga esos propósitos, en un mensaje en el que también convocó a los integrantes inconformes de la colectividad a seguir sus pasos.