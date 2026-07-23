La espada de Bolívar sale de la Casa de Nariño: Gustavo Petro confirmó cómo será el traslado este viernes 24 de julio

La espada de Simón Bolívar, uno de los objetos más emblemáticos de la Presidencia de Gustavo Petro, volverá a la Casa Museo Quinta de Bolívar. El propio mandatario anunció la decisión a través de su cuenta de X y convocó a los ciudadanos a acompañar el recorrido que se realizará este viernes 24 de julio.

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“Mañana retorna la espada de Bolívar a la Quinta de Bolívar. Por toda la séptima… Paso de vencedores”, escribió Petro al compartir la invitación oficial del evento, que iniciará a las 11:00 de la mañana desde el monumento a Policarpa Salavarrieta, ubicado en la carrera Segunda con calle 18, en el centro de Bogotá.

El traslado marca el cierre de una etapa para uno de los símbolos más visibles de la actual administración. La espada permaneció durante los cuatro años del Gobierno Petro en la Casa de Nariño, donde fue exhibida como parte de la narrativa histórica impulsada por el Ejecutivo desde el inicio de su mandato.

No es un objeto cualquiera. El 7 de agosto de 2022, durante su posesión presidencial, Petro ordenó que la espada fuera llevada a la Plaza de Bolívar en medio de la ceremonia, convirtiéndolo en uno de los momentos más recordados de ese día.

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Días atrás, durante los actos del 20 de julio, el presidente había anticipado que no se llevaría la espada al abandonar el cargo y que regresaría a la Quinta de Bolívar.

Con el retorno de la espada, el Gobierno busca que este símbolo histórico vuelva al museo donde estuvo resguardado durante años y pueda seguir siendo parte del patrimonio cultural abierto al público.