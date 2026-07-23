Corte Suprema se traslada a Medellín para fortalecer la lucha contra la violencia sexual a niños y adolescentes

Varios reconocidos magistrados de la Corte Suprema de Justicia se trasladarán este martes 28 de abril a las instalaciones de la Universidad Eafit, en Medellín (Antioquia), para liderar un encuentro que busca fortalecer la respuesta del Estado frente a los graves casos de violencia sexual que se han registrado contra menores de edad en el departamento.

Esa reunión contará con la participación del magistrado Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema, quien irá acompañado de varios colegas de la Sala Penal como Hugo Quintero, Fernando Bolaños, Jorge Hernán Díaz Soto y Gerardo Barbosa.

Por otro lado, también asistirán el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga; la directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres; el Registrador Nacional, Hernán Penagos; representantes de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Universidad Eafit, la Defensoría del Pueblo y expertos nacionales en protección de la niñez.

La agenda estará integrada por dinámicas actuales de la violencia sexual, la explotación sexual de menores, los desafíos jurídicos y la protección integral. Las conclusiones estarán orientadas a fortalecer la prevención y el acceso efectivo a la justicia.