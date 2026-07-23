Hernán Cadavid denuncia supuesto movimiento del Gobierno Petro en la UNGRD: “Todos los ojos puestos en esa situación”

A través de un video compartido en su cuenta en X, el senador Hernán Cadavid denunció que, supuestamente, el Gobierno Petro busca trasladar más de tres billones de pesos a la UNGRD, a pocos días de terminar su mandato.

“Qué tal la movida del Gobierno Petro. Faltando apenas 15 días, pretenden trasladar más de tres billones de pesos a la Unidad de Gestión del Riesgo. Lo hacen hasta ahora, cuando estaban plenamente advertidos desde hace mucho tiempo de que venía el fenómeno de El Niño. Lo hacen improvisando, como todo lo del Gobierno, y no a cualquier entidad, a la Unidad de Gestión del Riesgo, la misma que utilizaron para comprar sectores del Congreso, por lo que hay ministros y congresistas en la cárcel. Todos los ojos puestos en esa situación”, denunció Cadavid, este 23 de julio.

¡Pilas con el traslado de 3 billones de pesos a la UNGR cuando faltan apenas 15 días para terminar el Gobierno! pic.twitter.com/CwzAuFZzvO — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) July 23, 2026