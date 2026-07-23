Jerónimo Uribe aseguró que hay fuerzas políticas interesadas en romper al Centro Democrático, el partido que lidera su padre, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Uribe advirtió que una grieta en la colectividad llevaría graves implicaciones para la discusión de la reformas que estarán en la agenda legislativa.

“Con respeto lo digo, yo sí creo que hay unas personas que le están apostando a que el nuevo gobierno rompa con el CD. Eso sería nefasto para las reformas en las que todos creemos. Sugiero que el CD no le responda a ninguna de estas personas y se concentre en la agenda programática", comentó el hijo del exmandatario.

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Uribe señaló que quienes lanzaron críticas al partido ahora se molestan porque desde la colectividad llegan las respuestas a esos ataques. En ese mensaje también comparó las acusaciones que están surgiendo contra la agrupación política con los señalamientos de los influenciadores de izquierda.

“Pero lo cierto es que uno no puede al mejor estilo de Levy y Lalis, decir que el CD es la derecha de los falsos positivos, sacar videos de Uribe con motosierra, llamarle la derecha paraca, decir que Uribe hace pactos de impunidad - todas insinuaciones calumniosas - y después rasgarse las vestiduras porque les responden", expresó.

La derecha colombiana pasa por una disputa sin precedentes entre el sector de Abelardo De La Espriella y quienes han representado al uribismo. Si bien el Centro Democrático es una bancada de gobierno, desde sus asientos están surgiendo críticas al próximo mandatario sin que este se haya posesionado en la Casa de Nariño.

Es tal la disputa que ambos sectores apostaron por perfiles diferentes en la elección de la Presidencia del Senado.