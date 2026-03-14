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Jerónimo Uribe anticipó cómo votará en las elecciones presidenciales

El hijo del expresidente Álvaro Uribe sentó su posición sobre la contienda electoral que comienza.

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Redacción Confidenciales
14 de marzo de 2026, 9:31 p. m.
Jerónimo Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, e imagen de referencia de elecciones.
Jerónimo Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, e imagen de referencia de elecciones. Foto: Semana/tomada de la cuenta de X de Jerónimo Uribe.

Jerónimo Uribe, hijo de Álvaro Uribe, anticipó cómo marcará el tarjetón en la primera vuelta presidencial, programada para el próximo 31 de mayo, donde se medirán 14 aspirantes de todos los sectores políticos.

Él comentó que apostará por la dupla del Centro Democrático: Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. “Tengo plena confianza en su capacidad para devolvernos la seguridad, recomponer la salud, bajar impuestos para que haya más empleo formal y redirigir gasto burocrático a política social”, dijo el empresario.

El fenómeno de los vices: esto podrían sumar y restar Aida Quilcué, José Manuel Restrepo, Juan Daniel Oviedo y Edna Bonilla. ¿Alguno definirá el triunfo?

En el escenario de que los candidatos no lleguen a segunda vuelta y la fórmula que avance sea la conformada por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, apostaría por ellos: “Votaré por ellos sin dudarlo, no simplemente para derrotar al heredero, sino con entusiasmo porque me da tranquilidad su visión de país”.

Uribe concluyó: “Hoy, aunque tremendamente difícil, es posible vislumbrar un escenario en el que el heredero de las Farc no pasa a segunda vuelta. Enfoquémonos en quitarle votos, no en peleas por un puesto en 2da contra él”.

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