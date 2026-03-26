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“Cepeda prepara el puntillazo final”: Álvaro Uribe sobre el sistema de salud

El expresidente publicó un trino con un comentario que desató reacciones.

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Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 7:45 a. m.
Álvaro Uribe e Iván Cepeda
Álvaro Uribe e Iván Cepeda Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA / NICOLAS LINARES

Las cifras del sistema de salud muestran un deteriorio evidente. Un informe de Así Vamos en Salud reveló el grave estado financiero de las EPS que cerraron el 2025 con un patrimonio negativo de $16,86 billones.

“El informe, basado en datos de la Superintendencia Nacional de Salud, concluye que el deterioro financiero del sistema ya no es coyuntural, sino sostenido y creciente desde 2022. Uno de los principales hallazgos es el profundo desequilibrio entre ingresos y gastos”, sostiene el documento.

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“Al hacer un análisis del comportamiento de las EPS entre 2021 y 2025, concluye que el deterioro ya no puede leerse como un problema pasajero. En 2021 el sistema todavía registraba un patrimonio positivo cercano a $110 mil millones, pero desde 2022 el pasivo empezó a superar al activo y la brecha se amplió de forma acelerada hasta llegar al cierre crítico de 2025”, agrega el estudio.

La FM publicó esa noticia y el expresidente Uribe hizo un comentario: “Petro avanza en destrucción de la salud y Cepeda prepara el puntillazo final”.

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