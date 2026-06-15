La Registraduría desarrolló pruebas técnicas desde los 28 centros de recepción y transmisión (CRT) del país que estarán operando durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con el objetivo de evaluar el alistamiento de los sistemas y los procedimientos necesarios para el preconteo de votos de la segunda vuelta presidencial.

Si bien el preconteo no es vinculante, este sí tiene un carácter informativo que permite a la ciudadanía conocer el resultado preliminar de los comicios que, en los días posteriores, es confirmado por el escrutinio. Ese proceso es clave para dar tranquilidad a los votantes.

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“Este ejercicio permite verificar el desempeño de la plataforma tecnológica, la consolidación de la información, así como la disponibilidad de la infraestructura y las comunicaciones para el proceso electoral“, detalló la Registraduría.

La autoridad electoral enfatizó que su objetivo es verificar las condiciones operativas y tecnológicas dispuestas por la entidad para garantizar una entrega oportuna, segura y confiable de la información electoral durante la jornada del domingo 21 de junio.