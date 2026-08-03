La Contraloría General de la República anunció haber detectado en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2027 y detectó una desfinanciación de $30.2 billones.

“Por esta razón hace un llamado a respaldar cada apropiación con ingresos ciertos o ajustar el gasto para preservar la sostenibilidad fiscal y asegurar que la discusión legislativa conduzca a un presupuesto técnicamente financiado, responsable y capaz de cumplir los compromisos del Estado”, indicó el ente de control.

Fin de la era Petro: Gobierno De La Espriella recibe presupuesto con hueco de $30 billones, según la Contraloría

Teniendo en cuenta ese nuevo escándalo que salpica al Gobierno del presidente Gustavo Petro que está a pocos días de terminar, la exsenadora María Fernanda Cabal lanzó duro mensaje contra el jefe de Estado.

“El gobierno Petro duró cuatro años no gobernando, sino saqueando el erario. Ahora presentan un presupuesto desfinanciado en más de 30 billones de pesos. El Congreso de la República debe recomponer el presupuesto e impedir nuevos impuestos para los colombianos”, dijo puntualmente la excongresista en X, esta mañana de lunes 3 de agosto.