María Fernanda Cabal se distancia de Paloma Valencia: “Ser de derecha no es una enfermedad que deba ocultarse”

María Fernanda Cabal respondió a las más recientes declaraciones que dio Paloma Valencia en Medellín sobre el Centro Democrático, donde indicó que la colectividad del expresidente Álvaro Uribe no es de derecha. Ella reprochó la tesis con un mensaje que causa revuelo entre la opinión pública.

A Valencia se le escuchó decir en un evento público: “Este no es un partido de derecha. (…). Nosotros, realmente, lo que somos es uribistas”.

Paloma Valencia volvió a decir que el Centro Democrático “no es un partido de derecha” y sus copartidarios la contradicen

Cabal no ocultó su molestia: “Yo no llegué al CD (Centro Democrático) ayer. Durante 15 años ayudé a construir el Centro Democrático y defendí, muchas veces en soledad, la libertad, la familia, la seguridad, la propiedad privada y la iniciativa empresarial. Creí que esas eran nuestras banderas, no una utilería de campaña. Oír ahora que el Centro Democrático ‘no es de derecha’ revela una catástrofe ideológica. Si el partido renuncia a las ideas que le dieron identidad, ¿qué queda? Una sigla, una burocracia y algunos dirigentes buscando dónde acomodarse”.

En respuesta a Paloma Valencia, la exsenadora dijo que “ser de derecha no es una enfermedad que deba ocultarse”. Su teoría es la siguiente: “Es confiar en el ciudadano antes que en el burócrata, defender la familia, la autoridad, la propiedad y la empresa. Quien se avergüenza de sus principios termina adoptando, por cobardía, los de sus adversarios”.

Cabal agregó que la izquierda entendió esta situación desde hace décadas: “Ocupó sindicatos, universidades, colegios, organizaciones campesinas, movimientos sociales y espacios culturales. Mientras ella construía hegemonía, una derecha acomplejada se limitó a pedir permiso para opinar”.

Finalmente, reveló que creó la fundación Escuela Libertad para formar una “nueva derecha” sin complejos: “No pienso abandonar las ideas que ayudaron a construir este partido ni entregarles nuestra casa a quienes ahora parecen avergonzarse de sus banderas”.

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A raíz de eso, invitó a las bases del Centro Democrático a unirse a su proyecto político. Especialmente, instó a las cabezas visibles del partido que han reprochado la tesis de Paloma Valencia, como Daniel Briceño, Andrés Forero y Hernán Cadavid.