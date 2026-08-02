“Dinero en cajas y bolsas”: las revelaciones de Eva Ferrer, cercana a Verónica Alcocer

Eva Ferrer, la colomboespañola que en los círculos del poder fue calificada como la mejor amiga de Verónica Alcocer, protagoniza un gran escándalo en Colombia, luego de que SEMANA revelara una serie de audios donde ella advirtió de presuntos hechos irregulares que salpicarían a la primera dama de la nación.

En una de las grabaciones, Ferrer citó episodios de millonarias sumas de dinero en bolsas y cajas, aparentemente, en la Casa de Nariño.

SEMANA revela los secretos de cómo Eva Ferrer, la catalana que fue amiga y se distanció de Verónica Alcocer, regresó al anillo cercano de Petro

En ese fragmento ella citó a Carolina Plata, una contratista del Departamento Administrativo de la Presidencia encargada de organizar eventos del jefe de Estado y esposa de Danilo Romero, quien es cercano a Petro, contratista de PDVSA y reconocido en el sector de hidrocarburos.

Ferrer comenzó diciendo: “Dinero en cajas y bolsas, de ella (presuntamente en referencia a Verónica) y Carolina Plata. O sea, nunca he visto la caja, pero yo sé que la han visto porque hay una amiga que estuvo viviendo con ellos. Dice: ‘Eva, ahí entraban bolsas’. Pues las cajas están llenas”.

Al hacer un recuento de lo que sabe, a propósito de los recursos que le estarían debiendo desde la campaña, Ferrer se habló a sí misma: “Tú me dices: ‘Eva, ¿qué quieres?’. Dinero”.

No solo eso. Ferrer insinuó que la plata que le debían de la campaña, posiblemente, fue usada para tapar el escándalo que se armó ante la opinión pública por las compras que se hicieron para las casas privadas de Petro al comienzo de la administración, donde la lupa se puso sobre Carolina Plata.

Eva Ferrer, mejor amiga de Verónica Alcocer. Foto: Twitter

“Y luego, el dinero que era para lo mío, de la posesión, se lo pagaron a… Para… Lo usamos para la cagada de Carolina Plata con el tema de la ropa de la casa. Entonces yo me quedé jodida. La inexperiencia de los otros me la tuve que comer yo”, se quejó la catalana.

En otros audios, Eva Ferrer mencionó la vida de lujos que llevaba Verónica Alcocer, sus movimientos en el Gobierno Petro y el relacionamiento con otro grupo de catalanes. Por los mensajes que allí expuso, diferentes sectores de la oposición pidieron la actuación de la justicia.