Este sábado se realizó el primer retiro espiritual convocado por el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, con todo el equipo de trabajo designado hasta el momento, a unos pocos días de la transmisión de mando oficial el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali.

Abelardo De La Espriella citó a todo su gabinete de ministros designados al primer retiro espiritual: estos son los detalles

De La Espriella había citado desde el pasado jueves a todo su gabinete de ministros designados a un primer retiro espiritual, el cual se llevó a cabo este sábado en el colegio Marymount, en el corregimiento de Sabanilla, del municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

El ingreso de los participantes se dio desde tempranas horas del día, mientras uno a uno iban llegando a la sede del evento, el cual inició sobre las 11:00 de la mañana, luego del arribo del mandatario electo.

Aunque no hay un pronunciamiento oficial sobre las actividades realizadas a lo largo de la jornada, Abelardo De La Espriella y su vicepresidente, José Manuel Restrepo, publicaron videos en sus canales digitales, que dan cuenta de algunos aspectos que se adelantaron a lo largo del día.

Desde la administración electas habían anunciado que el evento sería un espacio de “reflexión, unidad y preparación espiritual”, antes de asumir la responsabilidad de gobernar Colombia.

El vicepresidente electo publicó un corto video sobre el encuentro. “Poniendo en manos de Dios la vida del presidente Abelardo De La Espriella y pidiéndole a Él sabiduría para este camino de reconstrucción de nuestro país para convertirlo en la Patria Milagro que merece ser”, escribió en X.

Abelardo De La Espriella se pronunció tras el brutal asesinato de tres exmilitares: “no pueden continuar”

De La Espriella, por su parte, agradeció la presencia de su equipo de trabajo: “Gracias por estar aquí y por ser parte del equipo que va a reconstruir a Colombia y a llevarla a ese lugar de grandeza que hemos prometido José Manuel y yo, que es la Patria Milagro”.

En otro mensaje, esta vez a través de sus redes sociales, el mandatario electo señaló: “Tengo perfectamente claro que nada importante se hace solo. Para lograr cosas realmente importantes es necesario un gran equipo como el que estamos conformando”.

Y reiteró: “Gracias, gracias por estar aquí y por ser parte del equipo que va a reconstruir a Colombia y a llevarla hacia el lugar de grandeza que hemos prometido José Manuel y yo, que es la Patria Milagro”.