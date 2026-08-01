Iván Cepeda le envió mensaje a Abelardo De La Espriella: “Porque la sorpresa puede ser mayúscula”

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda le envió este sábado, 1 de agosto, un mensaje al presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien asumirá las riendas del país el próximo viernes, 7 de agosto.

“En torno a nuestro movimiento actúan los movimientos sociales más importantes del país y entonces que no se nos trate con desprecio, con soberbia, porque la sorpresa puede ser mayúscula. Y repito entonces. Con acciones pacíficas, democráticas, tranquilas, serenas, pero también muy firmes, vamos a salirle al paso a cualquier pretensión del nuevo Gobierno, de violentar los derechos de la ciudadanía", dijo puntualmente Cepeda.

Iván Cepeda asegura que el 7 de agosto no habrá marchas, sino “concentraciones de carácter pacífico”: confirmó tres ciudades

Si bien, Cepeda dijo que el petrismo está abierto al diálogo con el Gobierno De La Espriella, también dejó claro que esa fuerza política no estará presta a dejarse imponer medidas que llamó autoritarias"

“Si el señor De La Espriella toma el camino del diálogo, de la concertación, en nosotros se encontrará una actitud absolutamente dispuesta a eso. Pero si el camino es un camino autoritario, de imponernos por la fuerza, con violencia, con medidas autoritarias, con medidas de excepción, porque algunos funcionarios, o que serán funcionarios de ese Gobierno, ya hablan de declarar estados excepcionales para violentar la Constitución. Si ese es el camino que toma, va a contar con un formidable rechazo por parte nuestra”, agregó el congresista del Pacto Histórico.

Iván Cepeda y la bancada del Pacto Histórico no asistirán a la posesión de Abelardo De La Espriella y convocan movilizaciones para el 7 de agosto

Así mismo, Cepeda recalcó los votos que obtuvo en las urnas el pasado 21 de junio, a pesar de haber sido derrotado por De La Espriella.

“Y en esto llamo la atención para cerrar esta intervención. Nosotros no somos un grupo marginal, no somos un pequeño, una pequeña asociación de ciudadanos, somos la mitad del país contado en las urnas, somos el partido político que tiene la más grande bancada parlamentaria. En torno a nuestro movimiento actúan los movimientos sociales más importantes del país”, aseveró el excandidato presidencial.