Avanza retiro espiritual convocado por el presidente electo Abelardo De La Espriella: esto se sabe

En medio de la agitada agenda de trabajo previo a la posesión del próximo viernes, 7 de agosto, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, citó a todo su gabinete de ministros designados a un primer retiro espiritual.

Abelardo De La Espriella citó a todo su gabinete de ministros designados al primer retiro espiritual: estos son los detalles

“Este fin de semana, el presidente electo se trasladará a Barranquilla para liderar un retiro espiritual con la totalidad de los ministros, asesores y funcionarios designados hasta el momento”, señaló una comunicación.

La llegada del mandatario electo al colegio Marymount, en el corregimiento de Sabanilla, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, se dio pasadas las 10:00 de la mañana.

El ingreso de los participantes se dio desde tempranas horas del día, mientras uno a uno de los integrantes del equipo de trabajo del gobierno entrante fue llegando a la sede escogida en Puerto Colombia.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, publicó un corto video sobre el encuentro.

“Poniendo en manos de Dios la vida del presidente Abelardo De La Espriella y pidiéndole a Él sabiduría para este camino de reconstrucción de nuestro país para convertirlo en la patria milagro que merece ser”, escribió.

Y concluyó su mensaje, diciendo: “Una patria que ora unida, se mantiene unida”, mientras en el video se escucha al presidente electo agradeciendo la presencia en el retiro espiritual.

Abelardo De La Espriella tendría su propio partido político. Así sería la votación en el CNE

“Gracias por estar aquí y por ser parte del equipo que va a reconstruir a Colombia y a llevarla a ese lugar de grandeza que hemos prometido José Manuel y yo, que es la patria milagro”, se escucha decir a De La Espriella.

Desde el gobierno entrante habían anunciado que este espacio, donde se iba a reunir por primera vez todo el equipo completo, iba a ser un espacio de “reflexión, unidad y preparación espiritual”, antes de asumir la responsabilidad de gobernar a Colombia.

A través de un comunicado el pasado viernes se informó que para el presidente electo no se trataba solamente de un acto protocolario, sino de "la expresión más clara de los valores que orientarán su Gobierno".

El equipo del gobierno entrante durante el retiro espiritual que se desarrolló este sábado en el Atlántico. Foto: captura de pantalla

“La Patria Milagro se construye con fe, con equipo y con la convicción de que gobernar bien exige no solo capacidad técnica, sino también humildad, propósito compartido y la guía de Dios”, señaló la comunicación.