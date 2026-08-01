Abelardo De La Espriella condenó atentado terrorista en Cúcuta: “Los responsables deberán ser identificados”

Abelardo De La Espriella, presidente electo, condenó el atentado terrorista que sufrió el comando de la Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, en la madrugada de este 1 de agosto. Hay ocho uniformados heridos y dos de ellos revisten gravedad.

La información preliminar advierte que un vehículo particular se aproximó a las instalaciones de la institución y sus ocupantes pretendieron lanzar explosivos bajo la modalidad de rampla. Sin embargo, el automotor explotó antes del cometido.

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En imágenes difundidas en redes sociales quedó captada la escena de violencia: hubo varias detonaciones y concentraciones de fuego que iluminaron el área metropolitana del departamento sobre las 3:00 de la mañana.

Frente a los hechos, el mandatario electo manifestó: “Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia”.

Él agregó que el terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los habitantes de vivir en paz y con seguridad: “Los responsables deberán ser identificados, capturados y llevados ante la justicia con todo el peso de la ley”.

Las autoridades regionales adelantarán un consejo de seguridad en las próximas horas y el director general de la Policía, general William Rincón, se desplaza a esta hora a la capital de Norte de Santander para atender la alteración del orden público.