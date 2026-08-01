Terror en Cúcuta: imágenes del ataque con explosivos contra el comando de Policía de Norte de Santander

Cúcuta amaneció azotada por los violentos, luego de que en horas de la madrugada de este sábado, 1 de agosto, el comando de la Policía de Norte de Santander, ubicado en el barrio Tasajero, fuera atacado con explosivos.

Ataque con explosivos contra el comando de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta: reportan varios uniformados heridos

En varios videos que se viralizaron en las redes sociales se pueden observar los momentos de terror por parte de algunos ciudadanos que viven cerca al Comando de Policía, donde fue activado un carro bomba.

SEMANA conoció un audio en el que un policía narra a un superior los momentos posteriores a la explosión del carro bomba.

“Ahí vemos el vehículo en llamas completamente destruido y bastante gente en el lugar”, se escucha decir al uniformado.

En una imagen suministrada a SEMANA se pueden observar varios policías heridos, siendo auxiliados por sus compañeros.

Algunos de los heridos. Foto: Suministrada a SEMANA

Entre tanto, a algunas personas que grabaron los momentos previos y posteriores a las explosiones se les escucha decir en varios videos: “están dando plomo; atentado terrorista aquí en Cúcuta, en toda la entrada de mi casa. Por favor...Ya se prendió el BBVA, ataque terrorista aquí en Cúcuta, mano”.

Tras esos hechos terrorista en Cúcuta, se anunció que William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, liderará acciones de seguridad en el área metropolitana de la ciudad.

El mandatario departamental también rechazó ese ataque con explosivos en Cúcuta que deja, según información preliminar, ocho policías heridos.

“Rechazamos de manera contundente el atentado contra el comando de la Policía de Norte de Santander. Coordinaremos con las autoridades todas las acciones necesarias para dar con los autores materiales e intelectuales de este cobarde hecho. Solidaridad con las familias y heridos”, dijo el gobernador de Norte de Santander a través de su cuenta en la red social X.