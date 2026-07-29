Dos policías heridos en atentado con explosivos contra comandante de la Policía de Norte de Santander en una vía de El Zulia

Sobre las 9:50 de la mañana de este miércoles, 29 de julio, se registró un atentado con explosivos en contra del coronel Jorge Andrés Bernal, comandante de la Policía de Norte de Santander, que se movilizaba junto a su esquema de seguridad por una vía del municipio de El Zulia.

De acuerdo con la información conocida por SEMANA, los dos policías lesionados son integrantes de la Seccional de Tránsito y Transporte que acompañaban el vehículo del alto oficial.

“La información que se tiene es que el comandante de departamento iba hacia uno de los municipios, cuando sufrieron el atentado donde terminaron lesionados dos policías, que son un patrullero y un subintedente. Fueron llevados a un centro asistencial, pero las heridas fueron por las esquirlas de los explosivos”, dijo una fuente de la Policía Nacional a SEMANA.

Noticia en desarrollo...