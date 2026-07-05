CONFIDENCIALES

Abelardo De La Espriella hará su primer consejo territorial en Cúcuta este miércoles. Anunció medidas concretas

“Lo voy a hacer en la tierra motilona porque esa tierra maravillosa votó masivamente por el Tigre”, dijo.

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Redacción Semana
5 de julio de 2026 a las 8:37 p. m.
Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030 Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.
Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030 Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En su alocución de este domingo 5 de julio, el presidente electo Abelardo De La Espriella dio varios anuncios concretos sobre acciones de su gobierno. Una de ellas tiene que ver con lo que será su primer consejo territorial que será este miércoles.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, le habló a los colombianos.
“Recibimos la transferencia del poder del Gobierno más corrupto de la historia. Están asustados”, Abelardo De la Espriella este domingo

“En Cúcuta voy a anunciar medidas concretas para revertir las perversas decisiones del gobierno que han permitido el robo de la tierra de los bravos hijos del Norte de Santander”, aseguró.

De La Espriella habló de la necesidad de recuperar el control efectivo del Catatumbo para lo cual le pidió al ministro del Interior, Rodrigo Lara, un paquete de apoyo para esas comunidades que han “sufrido el abandono y la violencia”.