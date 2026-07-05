Inglaterra y México decidieron un nuevo clasificado para los cuartos de final del Mundial 2026

La selección de fútbol de Inglaterra superó al combinado de México en el compromiso que cerró la agenda de la Copa del Mundo este domingo 5 de julio.

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El encuentro se disputó en el Estadio Azteca y marcó la despedida de las sedes mexicanas en este certamen internacional. A partir de la ronda de cuartos de final, la totalidad de los partidos de la competencia organizada por la Fifa se trasladarán de forma exclusiva a los Estados Unidos.

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El equipo norteamericano había accedido a esta instancia tras vencer a Ecuador por dos goles a cero en la fase previa del torneo. Por su parte, el seleccionado de Inglaterra clasificó a los octavos de final luego de remontar y vencer dos goles a uno a la República Democrática del Congo, con una actuación destacada del delantero Harry Kane.

Desarrollo del juego y anotaciones en el primer tiempo

El inicio del partido se registró a las 8:00 de la noche, una hora después de lo previsto, debido a una tormenta eléctrica sobre la capital mexicana.

La primera opción de peligro la generó México en el minuto 15 con un remate de cabeza de Raúl Jiménez que fue detenido por el guardameta Jordan Pickford. A pesar del control inicial del conjunto local, el equipo inglés abrió el marcador en el minuto 36 por intermedio de Jude Bellingham tras un centro de Bukayo Saka.

MINUTO FEROZ DE BELLINGHAM



Un minuto después del primer gol, el volante de Real Madrid puso el 2 a 0 para Inglaterra ante México en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/wLLbXMFh7Q — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

Dos minutos después, la escuadra europea amplió la diferencia tras recuperar la posesión del balón en la zona de salida del equipo mexicano. El delantero Harry Kane asistió nuevamente a Bellingham, quien anotó el dos a cero antes del descanso reglamentario de la primera mitad.

El descuento de la selección local llegó mediante un cobro de tiro libre, donde el atacante Julián Quiñones tomó un rebote en el área para enviar el balón al fondo de la red.

Expulsión, penal y definición de la llave de cuartos

Al inicio del segundo tiempo, el defensor Jarell Quansah recibió una tarjeta roja directa tras una infracción sobre un atacante mexicano que fue validada por el sistema de videoarbitraje (VAR).

HARRY KANE MARCÓ EL TERCERO DESDE LOS DOCE PASOS



Inglaterra vence 3-1 a México a la hora de partido en el estadio Azteca.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/WV1eQ8wfHy — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

Ante la expulsión, el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, realizó una modificación táctica al ingresar al zaguero John Stones en reemplazo de Bukayo Saka. Minutos después, Anthony Gordon recibió una falta del portero Raúl Rangel dentro del área, decretándose un tiro penal.

El atacante Harry Kane asumió la ejecución desde los once metros y anotó el tres a un gol definitivo a favor de la delegación europea. Pero precisamente el delantero llegó tarde en una jugada que el juez terminó pitando como penal.

Ahora el turno de ejecutar fue para Raúl Jiménez, quien venció al guardameta inglés y le daba vida a México colocando el 3 a 2 parcial en el minuto 69.

¡GOOOOL DE MEXICO!



Raúl Jiménez marcó desde el punto penal y encendió el partido tras dejar 2-3 el marcador ante Inglaterra.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mhMf8p4lsM — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

Los locales tuvieron bastantes opciones de empatar el marcador, pero Inglaterra se sostuvo en una destacada actuación del portero Pickford, quien fue transcendental para que el conjunto europeo obtuviera la clasificación.

Con este resultado, Inglaterra selló su clasificación a los cuartos de final, donde se enfrentará a la selección de Noruega. Este compromiso de la siguiente ronda quedó programado para el próximo sábado 11 de julio a las 4:00 de la tarde, hora de Colombia, en el estadio de Miami, Florida.