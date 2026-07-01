Locura en México por la clasificación a octavos del Mundial 2026: videos y fotos de la fiesta

México logró una histórica victoria contra Ecuador en los dieciseisavos del Mundial 2026. Gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, conquistaron su segundo triunfo en fases eliminatorias, 40 años después de haber logrado el primero.

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La celebración se extendió hasta altas horas de la noche en Ciudad de México y también en otros puntos del país. Aunque el epicentro de la victoria fue el Estadio Azteca, en el Ángel de la Independencia se reunieron miles de personas para presenciar el partido contra los ecuatorianos.

Justo después del pitazo final, la afición mexicana celebró lanzando espuma, saltando y cantando las canciones de mariachi que los han hecho mundialmente famosos.

Aunque el partido se retrasó por condiciones climáticas, la fiesta fue total en México al sentir que tienen opciones reales de superar su mejor presentación en la historia de la Copa del Mundo. Hasta ahora, su registro más importante fue en 1970 y 1986, cuando llegó hasta cuartos de final.

La selección mexicana se mantiene invicta en duelos mundialistas jugados en el Estadio Azteca, un histórico escenario al cual volverá a saltar para recibir el domingo al ganador de la llave entre Inglaterra y RD Congo, que se jugará este miércoles.

“¡Fue genial, fue espectacular, México está destacando como nunca!”, celebró Edgar Martínez, empresario de 50 años, a la salida del juego. “¡Vamos, México, todo el país te apoya”.

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La última vez que la selección mexicana ganó un partido de eliminación directa fue en el propio Azteca ante Bulgaria en México 1986, con el hoy seleccionador Javier Aguirre en la cancha.

“La afición, la gente, el pueblo mexicano merecía una noche como esta”, expresó el entrenador de 67 años.

Los más de 80.000 fanáticos mexicanos en el estadio enloquecieron cuando Julián Quiñones abrió el marcador a los 22 minutos, y luego con Raúl Jiménez, que selló el triunfo nueve minutos después (31′). Los tantos hicieron que la tribuna se viniera abajo y que volara cerveza.

El Estadio Azteca estuvo a reventar de público en los dieciseisavos de final. Foto: AP Photo/Silvia Izquierdo

Hinchas de México felices por la victoria sobre Ecuador. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

Jugadores de México celebran con su hinchada tras conseguir el tiquete a octavos de final. Foto: AP Photo/Ricardo Mazalan

Esperan por Inglaterra o RD Congo

El encuentro del próximo domingo abre una oportunidad histórica para el Tri, pues nunca ha disputado un sexto partido en un Mundial. México alcanzaría esta etapa si mantiene su casa imbatida como hasta ahora, luego de jugar diez partidos de la máxima justa futbolística en ella.

Una frase que surgió en las redes sociales se volvió un clamor en las gradas del Azteca: “¿Y si sí?”.

La consigna, coreada en el estadio, invita a los fanáticos a imaginar que el Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, podría ser la ocasión ideal para que el combinado azteca gane por primera vez dos partidos consecutivos en rondas eliminatorias.