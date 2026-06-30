Disputado México vs. Ecuador dejó otro clasificado a octavos del Mundial 2026: lágrimas en el Azteca

El partido México vs. Ecuador, en el fondo de la parrilla del día del 30 de junio, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, tuvo que reprogramarse y comenzar con una hora de atraso luego de que la Ciudad de México sufriera alteraciones climáticas por una tormenta eléctrica. La Fifa y el personal de logística tuvieron el imprevisto y sobre las 9 de la noche de Colombia rodó el balón en CDMX.

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Eso no fue impedimento para que México sellara su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto azteca está con toda la presión por su confición de anfitrión, hasta ahora responde con una gran lista de victorias desde la fase de grupos y su presa fue la Ecuador del argentino Sebastián Beccacece.

Los ecuatorianos se presentaron a este juego contra México luego de ganarle a Alemania en el Grupo E y hacer historia. Esos tres puntos le permitieron ser uno de los mejores terceros y quedó sembrado contra el local y sus presiones. Es decir, esto tenía aroma de partidazo, que los mismos mexicanos hicieron pedazos muy rápido.

Gilberto Mora contra Moisés Caicedo. Foto: AP Photo/Fernando Llano

El ganador espera rival, que saldrá de Inglaterra vs. RD Congo. Las lágrimas de tristeza fueron para Ecuador, a la cual la gasolina no le aguantó y ahora va a Quito. Mientras tanto, las de alegría fueron para México, que aumenta su racha a cuatro victorias consecutivas en esta edición y persigue, al menos, los cuartos de final.

Julián Quiñones, la figura de la cancha

El delantero nacido en Colombia, en el municipio de Magüí Payán, Nariño, sigue firmando una actuación histórica en el Mundial 2026 vistiendo la camiseta de la Selección México y ahora fue gran verdugo de Ecuador en 16avos. Julián Quiñones volvió a resonar en el Estadio Azteca tras abrir el marcador sobre los 22 minutos.

Julián Quiñones con México. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

Su despliegue físico ya es noticia en México, además de su excelente nivel deportivo en el tándem con Raúl Jiménez. El nariñense guió la ofensiva del Tri en los primeros minutos y quebró a una Ecuador que llegaba envalentonada tras la victoria ante Alemania. Un potente remate tras la diagonal hacia adentro fue la cuota inicial de la eliminación ecuatoriana.

Por si fuera poco, sobre el minuto 31, Quiñones hizo bulla otra vez. Su compañero en ataque, Raúl Jiménez, aprovechó un gran pase de Julián luego de otra recuperación clave en la misma zona ecuatoriana.

Esta asistencia y el gol tempranero fueron suficientes para llevar el partido a un 2-0 definitivo.

Países clasificados a octavos del Mundial 2026, hasta el momento

Canadá Brasil Paraguay Marruecos Noruega Francia México

Países eliminados del Mundial 2026, hasta el momento