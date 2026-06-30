Carlos Queiroz atemoriza a Colombia: la frase que lanzó a Ghana para el choque del Mundial 2026

De Carlos Queiroz no se tienen los mejores recuerdos en Colombia. El técnico portugués puso la cuota inicial para que la Tricolor no fuera al Mundial de Qatar 2022 y, posteriormente, a Reinaldo Rueda le fue imposible recomponer el camino.

El extranjero, que llegó en su momento como el más preparado de todos, terminó por fracasar con un país que contaba con figuras como Luis Díaz y James Rodríguez. Hoy, ellos siguen brillando, pero bajo el mando de Néstor Lorenzo, quien sí los ha potenciado.

Carlos Queiroz estuvo al mando de la Selección Colombia de 2019 a 2020. Foto: Getty Images

Antes de la Copa del Mundo que se realiza en Norteamérica, Queiroz fue anunciado por Ghana como su entrenador. Este seleccionado africano es el próximo rival de la Tricolor en la ronda de dieciseisavos de final.

Ese partido venidero para el cuadro colombiano se dará el próximo viernes 3 de julio, desde las 8:30 p. m. (hora de Colombia).

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En la previa, el equipo patrio aparece como el favorito para avanzar a octavos de final, pero el poderío que ha mostrado África en el presente Mundial deja la puerta abierta a otra sorpresa en el torneo.

Mientras llega el día decisivo, los ghaneses se están jugando un partido aparte. El entrenador Queiroz y altos mandos de dicho país empezaron a calentar el mano a mano con palabras o incentivos económicos para sus jugadores.

Carlos Queiroz motiva a los suyos

Luego de haber logrado la clasificación desde la fase de grupos y saber que será Colombia su rival, el nacido en Angoche, Mozambique, sacó a relucir la frase con la que alentó a los suyos para lograr el tiquete contra la Tricolor.

“Acabo de decirles a mis jugadores que el verdadero campeonato mundial comienza la próxima ronda”, fue la frase con la que intentó atemorizar a Colombia para el próximo viernes.

Este ha sido el único pronunciamiento de Queiroz, pero no el único proveniente de la selección de Ghana. Kofi Iddie Adams, ministro de deportes del país africano, se empezó a jugar el partido desde antes y fue osado en sus declaraciones.

“Mi expectativa es que ganemos nuestro partido de dieciseisavos de final contra Colombia y luego nos enfrentemos a quien sea que esté preparado para nosotros, ya sea Argelia o Suiza, y también los derrotemos y sigamos adelante. Para eso estamos aquí: para ganar”, emitió con desparpajo en Sporty FM.

Bonificación por ganarle a Colombia

El deseo de Ghana de quedarse con la victoria ha llevado a ofrecer un premio a los jugadores, que les entregarán si llevan a cabo el objetivo. Adams dio a conocer de qué se trata esto.

“Las Estrellas Negras están muy motivadas. El Gobierno ha hecho su parte. Tenemos una bonificación por clasificación para la siguiente fase, que les daremos”, reveló.

La selección de Ghana empató con Inglaterra y le ganó a Panamá en el Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

“Todavía no se las hemos ofrecido, pero estamos trabajando en ello. No quiero que ningún problema financiero los descarrile”, completó sobre la prudencia que buscan manejar para que la selección no se olvide del principal objetivo.

Estos aspectos adicionales solo traen más picante a la confrontación que, de por sí, ya es llamativa por el reencuentro de Queiroz con muchos de los jugadores que dirigió en su momento.