Viejo conocido de la Selección Colombia estará en el Mundial 2026: oficializado como nuevo DT

El DT portugués Carlos Queiroz, con extensa experiencia al frente de selecciones nacionales y viejo conocido en la Selección Colombia, fue nombrado entrenador de Ghana para el Mundial de 2026, anunció este lunes la federación de fútbol del país africano.

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Queiroz sucede a Otto Addo, quien fue destituido hace quince días, unas horas después de la derrota 2-1 del combinado ghanés en un amistoso ante la Selección Alemania en Stuttgart. Supone un reto grande para Carlos, luego de un extenso paso por el fútbol asiático.

Por ejemplo, a Carlos se le abona gran parte del crecimiento del fútbol en Irán en este Siglo, pues estuvo con los iraníes en los Mundiales de 2014, 2018 y 2022. Antes, en Sudáfrica 2010, estuvo con la Selección Portugal y con Colombia tuvo un paso fallido entre el 2019 y 2020.

Queiroz fue destituido tras la dolorosa goleada ante Ecuador (6-1) en Quito Foto: Getty Images

“El entrenador Queiroz inicia su trabajo desde ahora para preparar a las Black Stars para el torneo que comienza el 11 de junio”, indicó la federación ghanesa en un comunicado oficial.

Carlos Queiroz nuevo DT de Ghana

El texto no hace referencia a una eventual continuidad más allá del Mundial 2026. En su extensa hoja de vida, aparece el Real Madrid como una de sus experiencias más destacadas de su carrera. Estuvo allí hace más de veinte años (2003-2004).

De 73 años de edad, Carlos Queiroz también dirigió a otras selecciones como Egipto, Qatar y Omán.

Cabe recordar que la Selección Ghana se enfrentará a Inglaterra, Croacia y Panamá en el Grupo L del Mundial 2026 que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá.

Cronograma de Ghana en el Mundial 2026

17 de junio vs. Panamá - 7:00 pm | BMO Field, Toronto, Canadá

23 de junio vs. Inglaterra - 4:00 PM | Gillette Stadium, Foxborough, Estados Unidos

27 de junio vs. Croacia - 5:00 PM | Lincoln Financial Field, Filadelfia, Estados Unidos

Queiroz señaló a González Alzate

“Mi salida de la Selección Colombia o ‘cajón’ fue, como es bien sabido, el resultado de un trabajo fino realizado por el propio González Alzate, figura con un vasto y reconocido currículum, que trabaja detrás de bambalinas en el fútbol colombiano, que aprovechando el poder y los votos que maneja ejerce presión, inclusive sobre sus pares, para alcanzar sus intereses personales. Y no es de extrañar, por tanto, que esta figura no asuma su responsabilidad, cuando fue él, la primera persona en exigir mi dimisión a Ramón Jesurún”, sentenció el entrenador portugués en el 2022.