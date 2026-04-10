Revelan el principal candidato para ser nuevo DT del Real Madrid: es favorito al Mundial 2026

Real Madrid sufrió un tropezón en su carrera por LaLiga al empatar 1-1 con el Girona en el Santiago Bernabéu en la apertura de la fecha 31, donde cede terreno con su eterno rival, FC Barcelona, que ahora lidera con seis puntos de ventaja y un partido menos. El técnico Álvaro Arbeloa parece estar quemando sus últimos cartuchos.

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Un gol del volante uruguayo Federico Valverde al minuto 51 abrió el marcador para Real Madrid, pero otro tanto de Thomas Lemar (62′) puso el empate, que frenó al merengue en su persecución al FC Barcelona, que ahora tiene una linda oportunidad para sacar hasta 9 puntos de ventaja en el primer lugar.

“Creo que es un partido que teníamos que que haber ganado. Creo que hemos tenido ocasiones, que teníamos que haber hecho algún gol más y no ha sido así, así que nos vamos con este empate”, dijo el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, quien está en la cuerda floja y ya se miran candidatos para ocupar su cargo.

Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid. Foto: Getty Images

Este resultado llega, además, apenas a cuatro días de su importante compromiso de Champions League, en el que los merengues tendrán que intentar remontar el 1-2 en contra cosechado en la ida de cuartos de final frente al Bayern Múnich. El reto en el Allianz Arena se ve bastante complicado y podría dictar sentencia definitiva a Arbeloa.

Didier Deschamps en la mira del Real Madrid

Según el medio francés RMC Sports, el técnico Didier Deschamps está en carpeta del Real Madrid para reemplazar a Arbeloa y así comenzar un nuevo proceso deportivo. El actual entrenador de la Selección Francia comienza a ser visto con otros ojos en España, ante los malos resultados que tienen al club blanco al borde del abismo en esta misma semana.

La charla técnica de Didier Deschamps tras derrotar a la Selección Colombia. Foto: X - @equipedefrance.

Es que Arbeloa enfrentó en esta semana y en el Santiago Bernabéu el primer partido de cuartos de final de la Champions ante el Real Madrid y luego al Girona que le sacó el empate. Estos dos resultados le alejan de sus dos máximos objetivos en la temporada. En el torneo UEFA quedaría eliminado si no remonta en Alemania y en LaLiga ya 9 puntos de ventaja parecen muy complicado de igualar.

Actualmente, Didier Deschamps prepara su participación en el Mundial 2026 con Francia, que es máxima favorita al título y tiene varios jugadores en la élite, algunos en el Real Madrid, como Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Ferland Mendy. El proyecto con Didier comenzaría tras finalizar la Copa del Mundo.