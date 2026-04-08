En video: la reacción en ‘El Chiringuito’ al gol de Luis Díaz al Real Madrid en la Champions: muchas caras largas

Uno de los programas más populares de la televisión española apareció en medio del furor que desata Luis Díaz en Europa. El volante colombiano resuena en la élite del fútbol mundial luego de ser protagonista de un nuevo descalabro del Real Madrid en la Champions League.

Cuando más era favorito al título, el Real Madrid tuvo que afrontar el clásico de Europa ante el Bayern Múnich, que ganó en el Santiago Bernabéu con un marcador 2-1 y donde Luis Díaz abrió el marcador antes de acabar el primer tiempo.

Lucho se lució con una espectacular jugada colectiva entre Serge Gnabry y Harry Kane, quienes dejaron habilitado al volante colombiano, que solo tuvo que rematar para vencer al joven Andriy Lunin.

Con esa anotación, Lucho Díaz le dio la vuelta al mundo y la prensa especializada en Europa le lanzó sus elogios y le dedicó muy buenas calificaciones, demostrando que el rol del guajiro cada vez más se vuelve imprescindible en el ataque del Bayern Múnich. Por supuesto, en España no salen del asombro por el jugador colombiano y las caras largas no se hacen esperar.

Aurelien Tchouameni con Luis Díaz. Foto: NurPhoto via Getty Images

En el programa El Chiringuito, sus periodistas estuvieron muy atentos en el set al juego que paralizó el mundo. Sobre el minuto 40 del primer tiempo llegaron los gestos de molestia de los panelistas por la anotación de Lucho. El exjugador Javi Balboa, quien pasó por el Real Madrid, señaló que el Bayern “juega a otra cosa”.

Las caras largas de ‘El Chiringuito’

En un video en redes sociales se ve a los panelistas de El Chiringuito muy desanimados tras el gol de Luis Díaz, mientras el narrador relata las emociones de la anotación. Sorpresa total en el set al ver la magia del guajiro en primera plana en el mítico Santiago Bernabéu.

Con ese 1-0, gracias a Lucho, se fueron al descanso y las alarmas empezaron a estar encendidas en Real Madrid y la angustia en El Chiringuito avanzaba. Salir en busca del empate o la remontada, para la segunda mitad, era obligación para los merengues.

Al final, no lograron ni siquiera el empate y se tuvieron que conformar con el 2-1 tras el descuento de Kylian Mbappé. Ventaja para los alemanes, pero los españoles en una remontada posible. Bien lo decía Luis Díaz: que les faltó uno o dos goles más.

El miércoles 15 de abril de 2026, el Bayern Múnich recibirá al Real Madrid en el Allianz Arena por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.