Luis Díaz, en primera página de la prensa alemana: elogios tras marcarle al Real Madrid en Champions

La actuación de Luis Díaz, este martes 7 de abril de 2026, se lleva todos los elogios de la prensa alemana. El guajiro anotó uno de los dos goles con los que Bayern Múnich venció a Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Gol de Luis Díaz al Real Madrid: el guajiro silenció al Santiago Bernabéu en Champions League

Y es que gracias a la actuación de Luis Díaz, y de varios de sus compañeros, Bayern Múnich vuelve a Alemania con un triunfo de oro que le da vida de cara al segundo juego de cuartos de final ante Real Madrid.

El partido de vuelta entre Bayern Múnich y Real Madrid será el miércoles, 15 de abril de 2026, en el Allianz Arena de Múnich.

Real Madrid vs. Bayern Múnich por la ida de cuartos de final en Champions League en España. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Luis Díaz, en primera página de la prensa alemana

Sport Bild, uno de los medios deportivos más leídos en Alemania, tiene como apertura de su primera página digital la noticia del triunfo de Bayern Múnich sobre Real Madrid. Pero no solo eso, es con un claro guiño a Lucho.

“¡Buenos Díaz! Bayern conquista el Bernabéu" - Sport Bild

“Qué victoria tan importante! El FC Bayern ganó el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Real Madrid por 2-1, dejando atónitos a los blancos. Ahora parten con una posición inmejorable para el partido de vuelta del miércoles 15 de abril a las 21:00. Las semifinales están al alcance del equipo de Vincent Kompany”, escribió, en principio, el medio referenciado.

Sobre el gol de Lucho, que llegó a los 41′ del primer tiempo, Sport Bild escribió: “El balón le llegó a Gnabry a través de Kane, quien luego le dio un pase en profundidad perfecto a Díaz. El colombiano mantuvo la calma frente a Lunin y marcó el 1-0”.

Portada de Sport Bild con guiño a Luis Díaz por su actuación ante Real Madrid en Champions. Foto: Web oficial Sport Bild.

Luis Díaz demuestra en el campo lo que vale

Desde el principio de la temporada y hasta ahora, Luis Díaz se ha encargado de demostrar en el campo cada peso que Bayern Múnich pagó al Liverpool por él. 70 millones de euros y se convirtió en el refuerzo más importante del cuadro bávaro.

Los números son prueba de ello. Además, integra uno de los tridentes en ataque más letales de toda Europa junto a Harry Kane y Michael Olise. Están a puertas de la semifinal de la Champions, y si llegan a pasar, enfrentarán al ganador de la llave entre PSG y Liverpool, asomando a la vuelta de la esquina la final en Budapest.