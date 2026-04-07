Gol de Luis Díaz al Real Madrid: el guajiro silenció al Santiago Bernabéu en Champions League

Luis Díaz figuró ante Real Madrid en Champions League. El colombiano abrió el marcador este martes, luego de anotar el 1-0 al conjunto blanco en el marco de los cuartos de final (ida).

Cuando se pensaba que el primer tiempo acabaría con empate, el guajiro apareció desde atrás, con velocidad, para aprovechar un pasegol de Serge Gnabry, que lo dejó frente al pórtico para resolver ante el portero Lunin.

GOOOOOOL DE LUIS DÍAZ



El colombiano llegó sin marca al área y de pierna derecha abrió la cuenta de Bayern Munich a Real Madrid en los cuartos de final de UEFA Champions League.



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Fue una jugada característica del cuadro rojo, que sirvió para que toda Colombia celebrase por la buena actuación del referente de la Selección Colombia.

Sus compañeros, al ver la definición de lujo que hizo Lucho, fueron a abrazarlo y felicitarlo por ese momento magistral en uno de los templos del fútbol en Europa.

Díaz Marulanda cumplió ante Real Madrid su partido 40 con la camiseta del elenco alemán. La celebración de esa marca, la hizo con esa anotación tan importante para los suyos.

La fuerte advertencia que el DT del Real Madrid le lanzó al Bayern y Luis Díaz: “Encantado de tener ese problema”

En la previa del juego, su entrenador, Vincent Kompany, lo llenó de elogios. A la dirigencia del Bayern le agradeció por haberse fijado en un jugador como el colombiano e insistir por su fichaje.

“Lucho aporta mucho al equipo. Regatea, crea ocasiones y define”, sentenció el belga de lo que le ofrece el 7 de la Selección Colombia.

“Aporta mucha energía al equipo. Solo cabe felicitar al club por fichar a un jugador así. Es un gran jugador para Bayern de Múnich", reconoció por la gestión de los directivos al fijarse en el exjugador de Liverpool.

Bayern Múnich vs. Real Madrid: el imperdible cara a cara entre Luis Díaz y Kylian Mbappé

Festival del desperdicio

Durante los primeros 25 minutos del duelo entre Real Madrid y Bayern Múnich por la ida de los cuartos de final de la Champions League, el conjunto alemán marcó el ritmo en el estadio Santiago Bernabéu.

En varios momentos del compromiso, los bávaros buscaron vulnerar al ucraniano Andriy Lunin, pero la falta de eficacia en la definición mantuvo el marcador en blanco.

Luis Díaz tocó el balón en la jugada, pero su compañero remató mal ante el arco del Madrid Foto: Captura redes ESPN

Antes del minuto 10, un tiro libre ejecutado por Joshua Kimmich terminó en los pies de Luis Díaz. El colombiano devolvió el balón, se gestó un centro al área y Harry Kane lo bajó para dejar a Dayot Upamecano en posición de remate.

Con el arco a disposición y la responsabilidad de definir, el defensor no logró imprimirle la potencia necesaria al disparo, desperdiciando una clara oportunidad para adelantar en el marcador.

Harry Kane, de camerino

Bayern le dio dos golpazos certeros al Real Madrid en muy pocos minutos. Al empezar la parte complementaria, Harry Kane se ubicó en la área grande y remataró a la base del poste izquierdo de Lunin.

¡¡LA VERDADERA MÁQUINA BÁVARA!! BAYERN RECUPERÓ TRAS EL SAQUE DEL MEDIO DEL REAL MADRID Y HARRY KANE MARCÓ EL 2-0 EN EL BERNABÉU.



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Dicho gol dio más tranquilidad a los bávaros, quienes se fueron a uno de los costados del rectángulo a celebrar que estaban encarrilando la serie 0-2 a su favor.

La vuelta de los cuartos se dará en ocho días exactos (15 de abril), esta vez en la casa del equipo de Lucho Díaz, el estadio Allianz Arena. Quien pase dicha llave irá a semifinales con el ganador entre PSG y Liverpool.