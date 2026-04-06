Bayern Múnich vs. Real Madrid: el imperdible cara a cara entre Luis Díaz y Kylian Mbappé

Hablamos de dos figuras de talla mundial. Kylian Mbappé es la gran estrella de Francia y del Real Madrid y ya es campeón del mundo en Rusia 2018. Tiene en la mira el Mundial 2026 tras el subtítulo en Qatar 2022. Su nombre es muy atractivo en Europa y basta mencionarlo como uno de los mejores futbolistas del planeta. Los franceses son grandes candidatos para el evento de la FIFA en verano y Mbappé es clave para lograr la máxima corona.

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Recientemente, Kylian volvió a las canchas luego de superar un esguince de rodilla que lo tuvo varias semanas fuera. Con la Selección Francia pudo estar de vuelta en la ronda de amistosos del mes de marzo ante Brasil y Colombia y se le vio de gran nivel y buen estado de forma. El panorama en Francia es de tranquilidad para pelear la título con Mbappé en Estados Unidos, México y Canadá.

Por ahora, Mbappé está de vuelta en el Real Madrid donde seguirá en la pelea por ganarlo todo antes de volver al equipo francés. Con la ‘Casa Blanca’ se encuentra a siete puntos del líder FC Barcelona y tendrá que descontar lo más que pueda en próximas fecha para seguir en la lucha. Por otra parte, la Champions League reaparece como otro gran objetivo.

Luis Díaz, Kylian Mbappé y Vinicius. Foto: Fotos: Getty Images

Mbappé apunta a la titular en el partido de ida contra el Bayern Múnich de Luis Díaz y es un partido fundamental de la temporada. Una eliminación en la Champions League caería bastante mal en el ‘Merengue’, ya que LaLiga se ve lejana. El equipo de Luis Díaz tiene un buen panorama para dar un golpe que sería mortal.

Lo que gana Mbappé y Luis Díaz

Es por eso que es un buen momento para comparar los salarios de las estrellas del Bayern Múnich y Real Madrid. Actualmente, Kylian Mbappé es el jugador mejor pagado del equipo blanco con un salario de 31.2 millones de euros por temporada, con un contrato que firmó hasta junio de 2029. Es decir, unos 134 mil millones de pesos colombianos.

Por su parte, Luis Díaz gana 14 millones de euros anuales en el Bayern Múnich, menos de la mitad de lo que devenga Mbappé en el Real Madrid. Más exactamente, la diferencia es de 17 millones de euros, unos 72 mil millones de pesos colombianos.

Lucho es el sexto mejor pagado en la nómina del equipo bávaro y su nombre sigue repuntando en Europa, casi a la altura de Kylian. Si lo traemos a pesos colombianos, el guajiro gana algo más de 59 mil millones de pesos. Las diferencias son abismales.

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