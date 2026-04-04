Barcelona casi que sentencia LaLiga: le ganó al Atlético de Madrid y así dejó la tabla de posiciones

El Barcelona se impuso 2-1 ante un Atlético de Madrid sin ideas y prácticamente sentenció LaLiga de España. Con la victoria, el conjunto blaugrana le sacó siete puntos al Real Madrid, después de lo que fue la derrota del conjunto merengue frente al Mallorca.

Batacazo del Mallorca al Real Madrid mueve LaLiga de España: Barcelona lo celebra

En los primeros minutos se tuvo un partido muy parejo y prácticamente como se esperaba: los de Hansi Flick con el dominio del balón y los de Diego Simeone esperando al contrataque.

En el minuto 11, Griezmann tuvo una gran oportunidad tras hacerle un caño a Cubarsí, irse de Araujo con un amago y quedar frente al portero, pero le salió un disparo blandito a las manos de Joan García.

A los 39, Giuliano Simeone fue el encargado de abrir el marcador tras controlar un balón largo y, con mucha sangre fría, definir ante la salida del arquero.

Sin embargo, la alegría del colchonero duró poco, ya que solo tres minutos después Marcus Rashford venció a Juan Musso y puso el empate.

El Barcelona sabiendo de la derrota del Real Madrid, empujó un poco más para adelante, pero no encontró el resultado durante la primera mitad.

La jugada que cambió la historia llegó a los 45+3, cuando el argentino Nico González le cometió una falta a Lamine Yamal y se fue expulsado por roja directa.

Bayern Múnich se acerca al récord que consiguió hace más de medio siglo: Luis Díaz, clave

Ya en el segundo tiempo, los blaugranas mantuvieron un mejor control del balón y del partido, prácticamente que llevaron a los de Simeone a resguardarse dentro del área.

La recompensa llegaría a los 87 minutos cuando Robert Lewandowski, casi que por fortuna, metió el balón al fondo de la red. João Cancelo hizo una gran jugada por la banda izquierda, remató y el portero respondió, pero la pelota rebotó en el polaco y se fue adentro.

Con esta victoria, Barcelona llegó a los 76 puntos y le sacó siete al Real Madrid, que se quedó en la segunda casilla con 69 unidades. En la tercera posición aparece Villarreal (58 pts.) y un poco más abajo está el Atlético de Madrid con 57 unidades.

De esta forma, los culés prácticamente sentenciaron LaLiga, ya que cuenta con una gran ventaja con solo 8 partidos por disputarse.