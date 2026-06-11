Néstor Lorenzo confirma el jugador que está en duda para el debut de Colombia: “Lo vamos manejando”

Este jueves arranca el Mundial 2026 con el partido inaugural de México vs. Sudáfrica; sin embargo, a Colombia todavía le queda una semana de trabajo antes de saltar a la cancha por el grupo K.

La Tricolor jugará su primer partido el próximo miércoles, 17 de junio, ante Uzbekistán en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Ese compromiso está programado para las 9:00 de la noche (hora de Colombia).

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Por lo pronto, la Selección Colombia continuará haciendo su concentración en Guadalajara y tratará de afinar algunos detalles que fallaron en los amistosos previos.

Néstor Lorenzo tiene a casi todo el plantel disponible para ese primer partido, pues hay un caso que está bajo observación del cuerpo médico: el delantero Jhon Córdoba, que llegó lesionado desde Rusia.

“La recuperación va bien, día a día; como es el tendón, es un tema. Lo vamos manejando día a día, pero ya hoy entrenó con el grupo. Está bastante bien”, declaró el DT.

Lorenzo llega ilusionado

Si Jhon Córdoba no alcanza a recuperarse, el técnico de la Selección Colombia tiene dos opciones de primer nivel. Todo apunta a Luis Javier Suárez como titular, aunque el ‘Cucho’ Hernández también espera por su oportunidad de brillar en la Copa del Mundo.

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A pesar de ese detalle, Néstor Lorenzo llega ilusionado a su primer Mundial como técnico en propiedad. “Muy feliz de estar acá con todo el grupo, muy agradecido a Dios que nos permite estar acá y también a la gente que nos despidió de la mejor manera en Bogotá”, declaró.

Lorenzo fue dos veces asistente de Pékerman y también jugó mundiales como futbolista. “Esta posición la asumí hace cuatro años y venimos trabajando con todo el cuerpo técnico para esto. Me siento bien, me siento feliz, he aprendido mucho de José y de toda la experiencia que he tenido”, dijo.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia de mayores. Foto: Getty Images via AFP

“Después de ocho años que Colombia vuelva al Mundial y que me toque estar acá también, es algo que es muy lindo. Voy a dar todo para hacer el mejor Mundial que podamos”, agregó.

La primera decisión de Lorenzo fue darle el día libre a los jugadores antes del viaje a Guadalajara. “Cómo fuimos compensando con los que tenían menos actividad, los que terminaron antes, los que estuvieron hasta los últimos días para compensar... Creo que correspondía. Después del partido (ante Jordania) hicimos un entrenamiento bastante intenso y preferimos dar el día libre para venir acá con la mejor energía para el partido”.

Lorenzo agradeció a todos los periodistas que están en México para el cubrimiento del Mundial 2026 y dio un mensaje de unidad para apoyar a los jugadores que saltarán a la cancha frente a Uzbekistán.