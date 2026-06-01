Colombia bailó a Costa Rica en El Campín y se va sonriendo al Mundial 2026: resultado y goles

La Selección Colombia se despidió con victoria ante Costa Rica (3-1) y recuperó la confianza camino al Mundial 2026. La hinchada, que acudió masivamente al Estadio El Campín, disfrutó de una fiesta de fútbol llena de invitados musicales, goles y emociones.

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Néstor Lorenzo sorprendió con una nómina titular que no estaba en las cuentas de nadie. Dejó por fuera a Jhon Janer Lucumí, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, James Rodríguez y Jhon Arias, miembros de su columna vertebral.

Así formó la Selección Colombia en Bogotá: Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Willer Ditta, Johan Mojica; Richard Ríos, Gustavo Puerta; Jorge Carrascal, Carlos Andrés Gómez, Luis Díaz y Juan Camilo Hernández.

El recibimiento a la Selección Colombia en el Estadio El Campín. Foto: Lina Gasca

Formación de la Selección Colombia en su partido ante Costa Rica. Foto: Colprensa

Luis Díaz, figura del primer tiempo

La Tricolor no tardó mucho tiempo en ponerse adelante del marcador. Sobre los 16 minutos, Luis Díaz puso un centro al corazón del área y encontró la cabeza de Dávinson Sánchez para poner el 1-0 parcial.

Ese tanto le quitó la presión de encima a Colombia. El mediocampo tuvo libertad para jugar y aprovechó el desequilibrio por las bandas para llevar peligro al arco defendido por Patrick Sequeira.

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Aunque el plan era mantener la posesión y buscar espacios en la férrea defensa de Costa Rica, el segundo gol de la noche llegó con una recuperación en campo contrario.

Carlos Andrés Gómez le punteó la pelota al defensor y dejó libre al Cucho Hernández, que vio libre a Luis Díaz y le sirvió la pelota cerca del punto penal. Lucho controló y con un regate de su marca registrada se sacó de encima al defensor para definir con un pase a la red.

En ese momento parecía que la Selección Colombia iba a golear, pero Costa Rica descontó con un gol de cabeza de Andrey Soto.

Y golazo de Luis Suárez

En el segundo tiempo hubo once cambios por parte de Lorenzo. El técnico de la Tricolor sustituyó hasta al arquero para darle minutos a David Ospina bajo los tres palos, sumado al ingreso de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero como principales atractivos.

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Luis Javier Suárez, que también entró en la parte complementaria, marcó el tercero de la noche a favor de Colombia. El samario recibió una pelota al vacío, se metió dentro del área y soltó un soberbio remate que entró rozando el horizontal.

De esta manera, el goleador del Sporting de Lisboa se sacó la presión y marcó su quinta anotación con la camiseta de Colombia.

El próximo partido de la Tricolor será este domingo 7 de junio, enfrentando a Jordania en el Snapdragon Stadium de San Diego (California). Lorenzo y sus dirigidos viajarán en las próximas horas a Estados Unidos, una de las sedes elegidas por la Fifa para el Mundial 2026.