“Es una vergüenza”: Juliana Galvis rompió el silencio, defendió a Abelardo y frenó las versiones de fraude electoral

La reconocida actriz y modelo colombiana Juliana Galvis se convirtió en el centro de la conversación digital tras publicar un pronunciamiento sobre la reciente jornada electoral del país. A través de sus plataformas digitales, la intérprete bumanguesa defendió la transparencia de los resultados emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil y desestimó las versiones que sugieren irregularidades en las urnas, al tiempo que ratificó su respaldo a las propuestas del abogado Abelardo de la Espriella.

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La declaración de la artista surge en un contexto de alta polarización, donde diversos sectores ciudadanos y políticos han manifestado discrepancias respecto al desenlace de los comicios. Con su mensaje, Galvis reafirmó un activismo de opinión que ha venido consolidando de manera pública durante los últimos meses.

Posterior al cierre de las urnas y la difusión de los datos oficiales, comenzaron a circular en redes sociales diversas opiniones e hipótesis sobre presuntas anomalías en el proceso de votación. Ante este escenario, Galvis utilizó sus cuentas oficiales para emitir una crítica directa hacia quienes cuestionan los resultados institucionales de acuerdo con el sentido de la votación.

Es una vergüenza que cuando ganan, GANAN, y cuando “pierden” no! Colombia votó como nunca antes, lo que demuestra que POR FIN estamos entendiendo que cada voto cuenta, que nuestro país es DEMOCRÁTICO Y que MUCHOS estamos inconformes con lo que estamos viviendo. — Juliana Galvis (@julianagalvisv) June 1, 2026

“Es una vergüenza que cuando ganan, GANAN, y cuando “pierden”, ¡no! Colombia votó como nunca antes, lo que demuestra que POR FIN estamos entendiendo que cada voto cuenta, que nuestro país es DEMOCRÁTICO y que MUCHOS estamos inconformes con lo que estamos viviendo”, manifestó la actriz textualmente en sus plataformas de interacción digital.

Con estas afirmaciones, la santandereana enfatizó la importancia de la participación ciudadana registrada en la jornada e instó a respetar los veredictos de las entidades encargadas de la organización electoral, argumentando que la alta afluencia de votantes es un reflejo del funcionamiento del sistema democrático local.

Esta no es la primera ocasión en que la actriz expresa de forma abierta su postura política. Días antes de la realización de las elecciones presidenciales, Galvis ya había anticipado a sus seguidores a través de historias de Instagram que su decisión de voto estaba definida y vinculada a la propuesta política liderada por el abogado Abelardo de la Espriella.

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En dicha oportunidad, la artista argumentó que la actual coyuntura nacional trasciende las divisiones tradicionales entre sectores de izquierda o derecha, enfocándose en problemáticas de gestión estructural. Según sus declaraciones previas: “Esto ya no se trata de izquierda o derecha. Se trata de seguridad, pensiones, salud y futuro”. Asimismo, incluyó una reflexión directa hacia su audiencia al interrogar si se encontraban satisfechos con la situación vigente en el territorio nacional, manifestando su inconformidad personal.

La participación de figuras del entretenimiento en el debate político suele generar diversas reacciones en la opinión pública. El pronunciamiento de Galvis generó comentarios divididos entre quienes apoyan su derecho a la libre expresión y coinciden con sus argumentos sobre la institucionalidad, y aquellos sectores que cuestionan sus afinidades políticas o mantienen dudas legítimas respecto al desarrollo del escrutinio.