Abelardo de la Espriella desmiente supuesto respaldo de Ape Cuello: “Impresentable sujeto”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella desmintió noticias falsas que ya se estarían generando tras la primera vuelta presidencial en la que obtuvo el mayor número de respaldos con más de 10 millones 300 mil votos.

Gustavo Petro respondió al discurso de Abelardo de la Espriella: “Fui atacado personalmente y debo defenderme”

En redes sociales se dijo que supuestamente el representante Ape Cuello, del Partido Conservador, quien ha sido cuestionado por distintos sectores, estaba apoyando al Tigre, lo cual fue desmentido por el candidato.

“Esta noticia es absolutamente falsa. No tengo, ni voy a tener jamás, ningún tipo de relación con este impresentable sujeto. Quienes difunden esta mentira buscan desinformar y engañar al pueblo en medio de la campaña”, afirmó.

En las últimas horas, De la Espriella ya había descartado hacer alianzas con los partidos tradicionales, a pesar de que algunos de ellos ya han dicho que lo respaldarán. Por ejemplo, el Partido Conservador anunció ese respaldo.

El representante Cuello ha sido criticado por las alianzas que habría hecho con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el acercamiento que habría tenido con ese sector desde el 2022 cuando el mandatario llegó a la Presidencia.

“Anoche lo dije en mi discurso: yo no soy político. He hecho un pacto con el Pueblo, y es el Pueblo quien lo está sellando en las urnas. Desde anoche, distintos partidos y numerosos líderes han decidido respaldar al Tigre en esta segunda vuelta. Todo ciudadano que, por patriotismo y en defensa de la democracia frente al tirano y su marioneta, quiera acompañarnos, es bienvenido a votar por José Manuel y por mí”, aclaró.