Elecciones 2026: Registraduría fija fechas para la designación de nuevos jurados

La jornada electoral del domingo 31 de mayo determinó que la elección del próximo presidente de la República se resolverá en una segunda vuelta. Ninguno de los aspirantes obtuvo la mitad más uno de los votos válidos en la primera jornada, por lo que las opciones se concentran en las dos candidaturas mayoritarias.

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De acuerdo con el cronograma de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la segunda vuelta se llevará a cabo el próximo domingo 21 de junio. En esta fecha, los ciudadanos elegirán entre Iván Cepeda, del sector de izquierda, y Abelardo de la Espriella, postulado por el movimiento Defensores de la Patria en representación de la derecha.

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Cada vez que hay elecciones en Colombia, miles de personas son elegidas como jurados de votación. Foto: PABLO MONSALVE

Calendario para los jurados de votación

Ante la extensión del proceso, la Registraduría Nacional mantiene activo su plan de contingencia logística. La organización electoral confirmó que la publicación de las listas de los ciudadanos seleccionados como jurados de votación para esta nueva jornada se realizará de manera progresiva entre el lunes 15 y el domingo 21 de junio.

Las personas elegidas para este servicio civil deberán cumplir con las obligaciones legales establecidas por el código electoral: