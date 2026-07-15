Fracasó la conciliación de la demanda contra el presidente Gustavo Petro por denuncias de fraude electoral

Este miércoles 15 de julio fracasó la conciliación en la demanda presentada contra el presidente Gustavo Petro, por las continuas afirmaciones hechas por el jefe de Estado ante un supuesto fraude electoral en medio de las elecciones para el Congreso y la Presidencia.

Gustavo Petro insiste en su tesis del fraude electoral y dice que “el presidente de Colombia es Iván Cepeda”

En el acta, firmada por el magistrado Luis Manuel Lasso, se declaró fallida la “audiencia especial de pacto de cumplimiento” en el desarrollo de la acción popular promovida por el abogado Ramiro Bejarano Guzmán.

Debido a esto, el proceso seguirá su trámite ordinario en el Tribunal Administrativo.

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