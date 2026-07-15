Judiciales

Fracasó la conciliación de la demanda contra el presidente Gustavo Petro por denuncias de fraude electoral

En el acta se fija la continuación del proceso elevado por las declaraciones del jefe de Estado en la época eletoral.

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Redacción Semana
15 de julio de 2026 a las 2:24 p. m.
En alocuciones y su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro ha insisito en su narrativa de fraude electoral.
En alocuciones y su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro ha insisito en su narrativa de fraude electoral. Foto: Presidencia

Este miércoles 15 de julio fracasó la conciliación en la demanda presentada contra el presidente Gustavo Petro, por las continuas afirmaciones hechas por el jefe de Estado ante un supuesto fraude electoral en medio de las elecciones para el Congreso y la Presidencia.

Iván Cepeda participó en la reunión junto con senadores y representantes de la coalición oficialista.
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En el acta, firmada por el magistrado Luis Manuel Lasso, se declaró fallida la “audiencia especial de pacto de cumplimiento” en el desarrollo de la acción popular promovida por el abogado Ramiro Bejarano Guzmán.

Debido a esto, el proceso seguirá su trámite ordinario en el Tribunal Administrativo.

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