Un duro informe entregó la Contraloría General de la República sobre la contratación hasta el momento no exitosa para adquirir antidrones para el Ejército en la región del Catatumbo.

El sistema antidrones del Ejército en el Catatumbo no funciona y el contrato tiene un valor de 80.000 millones. Foto: Álvaro Tavera

En un duro informe, el ente de control advierte por riesgos críticos en el contrato y cuestiona fuertemente a Codaltec, la empresa responsable de los recursos.

“Se evidenciaron debilidades estructurales en la planeación, en la verificación de la idoneidad técnica del contratista y en la justificación de la modalidad de contratación interadministrativa seleccionada, lo cual compromete la coherencia entre la estructuración del proceso y la realidad de su ejecución”, señaló la Contraloría.

SEMANA reveló como Codaltec, empresa del Ministerio de Defensa lleva un año esperando que el contratista que seleccionaron para la compra de antidrones entregue los equipos operativos.

Hallazgo Contraloria Foto: Suministrada a Semana

Se trata, según conoció SEMANA de 19 equipos por un valor cercano a los 80 mil millones de pesos. el contrato tenía que estar cerrado en diciembre del 2025, sin embargo, debido a múltiples incumplimientos el Ejército continúa sin recibir los antidrones para combatir a los grupos criminales.

La Contraloría hizo los primeros hallazgos que no fueron favorables para el Ministerio de Defensa. “Desde el componente técnico, la ejecución contractual demostró que Codaltec no contaba con capacidades propias para garantizar la integración, operación y desempeño de los sistemas adquiridos, actuando en la práctica como un intermediario de proveedores del mercado internacional”, dijo la Contraloría.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, fue quien orden contrata la compra de antidrones con Codaltec. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Agregó el ente de control que: “Esta condición, lejos de ser marginal, resulta determinante, en la medida en que la entidad contratante no verificó de manera efectiva la capacidad técnica directa del ejecutor, trasladando riesgos críticos a la fase de ejecución sin controles suficientes”.

Tras el informe, la Contraloría entregó una conclusión certera contra Codaltec. " El resultado es concluyente: los equipos suministrados no cumplieron con las características técnicas exigidas contractualmente, lo que dio lugar a la apertura del proceso administrativo sancionatorio No. 009-2026, evidenciando un incumplimiento material del objeto contractual y confirmando la insuficiencia en la evaluación de la idoneidad del contratista".

La decisión de usar a Codaltec para contratar los equipos antidrones para las Fuerzas Militares fue del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Codaltec, intermediario

Así mismo la Contraloría cuestionó severamente que se haya acudido a la figura de convenio interadministrativo entre el Ministerio de Defensa, el Ejército y Codaltec, para que este último terminara convirtiéndose en un intermediario con un particular.

“La utilización de la figura del contrato interadministrativo carece de sustento jurídico y funcional, en tanto no se acreditó que la entidad ejecutora contara con la capacidad técnica directa para desarrollar el objeto contractual. Por el contrario, la ejecución material recayó en terceros del sector privado, configurando un esquema de intermediación”, señaló la Contraloría.