Se cayó una avioneta en Gachancipá, Cundinamarca

Un accidente aéreo se presentó en horas de la tarde de este miércoles, 15 de julio, en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca. De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio Gachancipá una avioneta cayó en un terreno baldío.

“Se presenta un accidente aéreo, cerca a la empresa Jeronimos Martins en el municipio de Gachancipá. En desplazamiento Bomberos de Gachancipa, ambulancias, policía”, informaron puntualmente.

En cuanto al aparato que se precipitó a tierra, se trata de una aeronave monomotor Cessna 206F.

La avioneta que se accidentó. Foto: Bomberos de Cundinamarca.

De acuerdo con medios locales, dos personas que iban a bordo de la avioneta salieron ilesas. Se trata del piloto y un pasajero.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las circunstancias que habrían ocasionado este accidente aéreo en ese municipio cundinamarqués.

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