Enzo Fernández y Lautaro Martínez, héroes de Argentina: los goles de la remontada ante Inglaterra

Enzo Fernández dejó un verdadero golazo, a favor de Argentina, contra Inglaterra. Fue este miércoles, 15 de julio, en las semifinales del Mundial 2026 que se jugaron en el estadio Atlanta.

España vs. Argentina: fecha y hora confirmadas para ver la gran final del Mundial 2026

Remontada épica a lo Argentina los clasificó a la final del Mundial 2026: Inglaterra fracasó

Corrían los 85′ del segundo tiempo, Inglaterra ganaba 1-0, y apareció Fernández. Desde el borde del área, el jugador argentino sacó un violento remate de derecha, imposible para el arquero Pickford, y revivió al combinado campeón del mundo.

¡¡ENZO FERNÁNDEZ SALVADOR!! ¡¡GRAN REMATE DE MEDIA DISTANCIA Y GOLAZO PARA EL 1-1 DE ARGENTINA VS. INGLATERRA!!



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Tan solo seis minutos después, Lautaro Martínez puso el 2-1 final que dio la estocada a favor del combinado albiceleste. El planeta entero fue testigo de una remontada memorable, que mete a este partido como uno de los más importantes en la historia reciente de las Copas del Mundo.

¡¡¡LAUTORO!!! ¡¡¡GOLAZO AGÓNICO DE CABEZA DE LAUTARO MARTÍNEZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. INGLATERRA!!!



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Antes de los goles agónicos para Argentina, Inglaterra había pegado primero gracias al tanto de Anthony Gordon (55′). Parecía la estocada definitiva, pues los dirigidos por Lionel Scaloni lo intentaban, pero no sabían cómo romper el arco defendido por Jordan Pickford.

¡¡GOLPEÓ INGLATERRA!! ANTHONY GORDON APARECIÓ POR LA ESPALDA DE MOLINA Y MARCÓ EL PRIMERO VS. ARGENTINA.



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Sin embargo, tanto el gol de Enzo como el de Lautaro se dieron ante una defensa inglesa volcada atrás, cuidando el 1-0 y resistiendo los ataque argentinos que, más allá de las anotaciones, ya habían producido dos palos en el arco inglés.

España vs. Argentina: la final del Mundial 2026

Inédita es esta gran final del Mundial 2026. España y Argentina se verán cara a cara en Nueva York, el domingo 19 de julio, para definir al gran campeón de esta edición del torneo. La roja busca su segunda estrella, mientras la albiceleste espera bordar la cuarta, además del bicampeonato.

Los tantos de Lautaro Martínez y Enzo Fernández llevan automáticamente a la selección argentina a jugar su tercera final del mundo en las últimas cuatro ediciones del torneo. Además, es la séptima en toda la historia del combinado albiceleste (1930, 1978, 1986, 1990, 2014, 2022 y 2026).

Por su parte, España asoma a su segunda final en la historia de la Copa Mundial de la Fifa. La primera fue en Sudáfrica 2010, cuando venció a Países Bajos y bordó su única estrella hasta ahora en el escudo.