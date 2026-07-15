Remontada épica a lo Argentina los clasificó a la final del Mundial 2026: Inglaterra fracasó

Una nueva muestra de caracter de Argentina en el Mundial 2026. Anotaciones de Enzo Fernández y Lautaro Martínez le dieron la clasificación ante Inglaterra a los vigentes campeones del mundo a su segunda final consecutiva.

Irrespeto a los himnos de Inglaterra y Argentina: así fue el momento de tensión en el Mundial 2026

Su rival para intentar lograr el bicampeona será España, contra la que se citarán el próximo domingo, 19 de julio en el estadio de Miami, Estados Unidos.

De dicho escenario los argentinos tienen grandes recuerdos, debido que fue allí donde ganaron la Copa América de 2024 en la que vencieron a la Selección Colombia. Ahora regresarán, pero en busca de su cuarta corona mundialista.

Inglaterra dejó crecer a Argentina

Hasta el minuto 80, el seleccionado de Inglaterra estaba logrando su cometido. Una anotación de Anthony Gordon al inicio de la segunda mitad había desequilibrado la llave a su favor por 1-0.

Sin embargo, con el pasar de los minutos el elenco sudamericano fue creciendo en su fútbol hasta que dio golpes certeros. De no haber sido por el portero, Jordan Pickford, antes de los 85′ habría caído un gol de la albiceleste.

En los pies de Alexis Mac Allister y la cabeza de Nico González estuvieron chances claras, pero no fueron adentro del arco. Solo hasta los instantes más próximos a los 90 minutos, fue que apareció el tan buscado gol de los sudamericanos que les dio vida para la remontada.

Enzo Fernández al borde del área se hizo cargo de un remate que ejecutó a la perfección. Un tiro de unos 35 metros aproximadamente con la ubicación y fuerza precisa para hacer caer el pórtico contrario.

A partir de ahí, se hizo aún más fuerte y respiró Argentina, mientras Inglaterra sufría y era asfixiada futbolísticamente a más no poder.

Dicho primer gol de Fernández lo que anticipaba era que el agregado iba a ser sufrido por los ingleses. Y justo así fue, Leo Messi y compañía no quería otro alargue más, por eso siguió intentando hasta lograr oro en la anotación final de Lautaro Martínez.

El 10 condujo la acción por uno de los costados, tiró el centro para que apareciera el ‘Toro’ con un martillazo de cabeza y así colocó el 1-2 que al final fue definitivo.

Euforia absoluta y total del estadio de Atlanta que estaba colmado de cientos de argentinos presentes allí. Luego de eso, el paso de los minutos era lo único que separaba al actual campeón de su clasificación a una nueva final de un Mundial; los mismos fueron consumiéndose y con el pitazo final, la alegría de los sudamericanos fue total.

España vs. Argentina, la gran final

Lamine Yamal contra Lionel Messi. La nueva joya del Barcelona se medirá ante su antecesor, el argentino que escribió historia con el elenco blaugrana en su estadía por más de 10 años.

Será un partido especial por donde se le mire, debido a que este ya debió jugarse en la Finalissima que enfrentaba al campeón de Europa vs. el campeón de América y no se dio por el conflicto que se produjo meses atrás en Medio Oriente.

Final de la Copa Mundo 2026

Domingo, 19 de julio

Hora: 2:00 p.m. (hora de Colombia)

Canal: Caracol TV, RCN y DirecTV.

Estadio: Miami