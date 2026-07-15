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Durmió Argentina e Inglaterra marcó: el gol de Anthony Gordon que los clasifica a la final del Mundial 2026

Un mal retroceso del equipo dirigido por Lionel Scaloni desecadenó en el primer grito de la semifinal. Dibu Martínez no logró hacer nada para evitarlo.

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Redacción Deportes
15 de julio de 2026 a las 3:25 p. m.
Anthony Gordon marcó el 1-0 en favor de Inglaterra vs. Argentina en el Mundial 2026
Anthony Gordon marcó el 1-0 en favor de Inglaterra vs. Argentina en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Antes del minuto 60, Anthony Gordon le dio la ventaja 1-0 a la Selección de Inglaterra vs. Argentina en la semifinal del Mundial 2026 que se jugó en Atlanta, Estados Unidos.

Después de un mal retroceso de los sudamericanos, se juntaron los atacantes del elenco europeo y el nuevo fichaje del Barcelona fue quien culminó la acción. El lateral Nahuel Molina dio ventajas, no se percató del que aparecía a su espalda y vio caer el arco del ‘Dibu’ Martínez.

Después de

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