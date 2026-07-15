Durmió Argentina e Inglaterra marcó: el gol de Anthony Gordon que los clasifica a la final del Mundial 2026

Antes del minuto 60, Anthony Gordon le dio la ventaja 1-0 a la Selección de Inglaterra vs. Argentina en la semifinal del Mundial 2026 que se jugó en Atlanta, Estados Unidos.

Después de un mal retroceso de los sudamericanos, se juntaron los atacantes del elenco europeo y el nuevo fichaje del Barcelona fue quien culminó la acción. El lateral Nahuel Molina dio ventajas, no se percató del que aparecía a su espalda y vio caer el arco del ‘Dibu’ Martínez.

INGLATERRA PEGÓ PRIMERO



Los británicos iniciaron la jugada desde abajo y, con un buen centro al área, Anthony Gordon metió el 1-0 ante Argentina. pic.twitter.com/wzRQ1IjQVi — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

Después de

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