Titular de Argentina vs. Inglaterra, sin amigo de Leo Messi: decisión sorprende en el Mundial 2026

Rodrigo De Paul no será de la partida en el duelo entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026. De acuerdo con los medios deportivos albicelestes y varios periodistas, el volante, amigo de Lionel Messi, estará en el banco desde el pitazo inicial.

El elegido para reemplazarlo en la zona media será Giuliano Simeone, quien milita en el Atlético de Madrid, de España.

Fifa consiente a Argentina: pedido aceptado para la semifinal del Mundial 2026

El resto del equipo será el mismo que consiguió la clasificación a esta instancia del certamen orbital ante Suiza: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Fijo lo verá desde el banco

De Paul, de 32 años, ha sido un intocable para el seleccionador Lionel Scaloni. Disputó como titular cinco de los seis partidos de la Albiceleste en Norteamérica 2026 y solo se ausentó del último juego de la fase de grupos ante Jordania.

Su lugar será ocupado por Giuliano Simeone, un extremo con poco rodaje en la Copa del Mundo. El atacante del Atlético de Madrid apenas ha jugado un encuentro, en el que fue titular durante la victoria 3-1 contra los jordanos.

Con su ingreso, Scaloni hará la única modificación con respecto al once que comenzó el partido ante Suiza en los cuartos de final. El entrenador probablemente buscará atacar por las bandas de los Tres Leones.

A diferencia del técnico albiceleste, Thomas Tuchel hizo tres cambios con respecto a la alineación titular del equipo que venció a Noruega en los cuartos de final: ingresarán Rogers como extremo por derecha, y Reece James y Djed Spence como marcadores de punta.

Partido por el tercer puesto del Mundial 2026: cuándo es, a qué hora y para qué sirve

Rogers, jugador del Aston Villa, normalmente actúa como mediocampista ofensivo, pero en la semifinal será extremo, una posición que ocupó Noni Madueke en el partido anterior.

James, cuya continuidad se ha visto afectada por las lesiones, será el lateral derecho en reemplazo de Ezri Konsa, mientras que Spence ocupará la banda izquierda en Atlanta y sustituirá a Nico O’Reilly.

Así formará Inglaterra para la semifinal vs. Argentina: Jordan Pickford - Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence - Declan Rice, Elliot Anderson - Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon - Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

España espera por su rival

Con absoluta superioridad, el seleccionado de España logró un día antes su paso a la final del Mundial 2026 después de haber derrotado por 0-2 a la favorita, Francia.

Un gol de penal de Mikel Oyarzabal en la primera parte y otro de Pedro Porro en el segundo tiempo aseguraron la clasificación al partido más importante para los dirigidos por Luis de la Fuente.

España celebró su pase a la final del Copa del Mundo 2026. Foto: FIFA

En Texas se vio un recital de fútbol de los ibéricos, quienes maniataron a los galos. Kylian Mbappé reflexionó al final del partido que no estuvieron a la altura de lo que era una semifinal de la Copa del Mundo, por lo que merecían perder.

“Todos estamos un poco atónitos y sorprendidos por lo sucedido. Nos gustaría entender cómo pasamos de una exhibición de ataque tan potente a ofrecer tan poco esta noche. Si no haces lo que tienes que hacer, no ganas”, aseveró.

*Con información de AFP.